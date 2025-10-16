Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик

Ако направим нещо още по-голямо в европейските турнири през този сезон, ще бъдем още по-щастливи, коментира старши треньорът на Марица Пловдив пред БНТ преди старта на новия сезон при жените.
Ахметджан Ершимшек иска Марица Пловдив да има повече предизвикателства през новия сезон. Старши треньорът на действащите шампионки в Националната волейболна лига постави за цели спечелването на първенството и Купата на България, както и по-добро представяне в Европа.
Пред БНТ турчинът смята, че пловдивчанки са готови да за старта на 2025/2026.
“Разбира се, когато си треньор на отбор като Марица, няма как да имаш други цели, освен на спечелиш Купата на България и първенството на страната. Това е основната цел пред нас. Това, което направихме миналата година с участието ни в четвъртфиналите на Купата на ЦЕВ, беше нещо голямо. Ако направим нещо още по-голямо в европейските турнири през този сезон, ще бъдем още по-щастливи. Със сигурност си поставяме за задача и да се представим по-добре в Европа”, започна той.
„Мачът с Левски ще бъде съвсем различен от контролните срещи, които изиграхме в предсезонната си подготовка. Няма да има нищо общо. Това е различен съперник, на друго ниво. Но според мен сме готови да се изправим срещу Левски. Вярвам в отбора си. Но в същото време, ако "Левски" играе силно, това ще бъде добре и за нас. Нуждаем се от силни съперници, от опоненти, които ни се противопоставят, от предизвикателства, за да се развиваме“, каза още треньорът.
Наставникът сподели и очакванията си за първия мач от новия сезон срещу „сините“.
„Надявам се, че те ще бъдат концентрирани срещу нас в неделя. Както казах, за мен и за отбора е важно да имаме предизвикателства пред себе си. Само когато си в такава ситуация, можеш да надграждаш представянето си и да се качваш на по-горно ниво. След един-два дни, когато шампионатът започне, това трябва да се превърне в наш навик - да се предизвикваме ежедневно. Обичаме да играем под напрежение. И да печелим. Това е първата ни и основна задача. Не искаме да имаме дори и една загуба. Това е наистина важно за нас. И още веднъж - нямаме проблеми с напрежението и предизвикателствата. Ако трябва да избираме между загубите и победите, разбира се, предпочитам победите, но можем да се спряваме с всичко“, завърши Ершимшек.
Мачът между Марица Пловдив и Левски може да гледате тази събота (19 октомври) от 13:25 часа в ефира на БНТ 3!