Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик

Ахметджан Ершимшек иска Марица Пловдив да има повече предизвикателства през новия сезон. Старши треньорът на действащите шампионки в Националната волейболна лига постави за цели спечелването на първенството и Купата на България, както и по-добро представяне в Европа.

Пред БНТ турчинът смята, че пловдивчанки са готови да за старта на 2025/2026.

“Разбира се, когато си треньор на отбор като Марица, няма как да имаш други цели, освен на спечелиш Купата на България и първенството на страната. Това е основната цел пред нас. Това, което направихме миналата година с участието ни в четвъртфиналите на Купата на ЦЕВ, беше нещо голямо. Ако направим нещо още по-голямо в европейските турнири през този сезон, ще бъдем още по-щастливи. Със сигурност си поставяме за задача и да се представим по-добре в Европа”, започна той.

„Мачът с Левски ще бъде съвсем различен от контролните срещи, които изиграхме в предсезонната си подготовка. Няма да има нищо общо. Това е различен съперник, на друго ниво. Но според мен сме готови да се изправим срещу Левски. Вярвам в отбора си. Но в същото време, ако "Левски" играе силно, това ще бъде добре и за нас. Нуждаем се от силни съперници, от опоненти, които ни се противопоставят, от предизвикателства, за да се развиваме“, каза още треньорът.

Наставникът сподели и очакванията си за първия мач от новия сезон срещу „сините“.

„Надявам се, че те ще бъдат концентрирани срещу нас в неделя. Както казах, за мен и за отбора е важно да имаме предизвикателства пред себе си. Само когато си в такава ситуация, можеш да надграждаш представянето си и да се качваш на по-горно ниво. След един-два дни, когато шампионатът започне, това трябва да се превърне в наш навик - да се предизвикваме ежедневно. Обичаме да играем под напрежение. И да печелим. Това е първата ни и основна задача. Не искаме да имаме дори и една загуба. Това е наистина важно за нас. И още веднъж - нямаме проблеми с напрежението и предизвикателствата. Ако трябва да избираме между загубите и победите, разбира се, предпочитам победите, но можем да се спряваме с всичко“, завърши Ершимшек.

Мачът между Марица Пловдив и Левски може да гледате тази събота (19 октомври) от 13:25 часа в ефира на БНТ 3!