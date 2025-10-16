БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Благомир Коцев остава в ареста
Отмениха бедственото положение в Елените
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Втори ден без кворум в парламента
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик

Български волейбол
Ако направим нещо още по-голямо в европейските турнири през този сезон, ще бъдем още по-щастливи, коментира старши треньорът на Марица Пловдив пред БНТ преди старта на новия сезон при жените.

Ахметджан Ершимшек иска Марица Пловдив да има повече предизвикателства през новия сезон. Старши треньорът на действащите шампионки в Националната волейболна лига постави за цели спечелването на първенството и Купата на България, както и по-добро представяне в Европа.

Пред БНТ турчинът смята, че пловдивчанки са готови да за старта на 2025/2026.

Разбира се, когато си треньор на отбор като Марица, няма как да имаш други цели, освен на спечелиш Купата на България и първенството на страната. Това е основната цел пред нас. Това, което направихме миналата година с участието ни в четвъртфиналите на Купата на ЦЕВ, беше нещо голямо. Ако направим нещо още по-голямо в европейските турнири през този сезон, ще бъдем още по-щастливи. Със сигурност си поставяме за задача и да се представим по-добре в Европа”, започна той.

Мачът с Левски ще бъде съвсем различен от контролните срещи, които изиграхме в предсезонната си подготовка. Няма да има нищо общо. Това е различен съперник, на друго ниво. Но според мен сме готови да се изправим срещу Левски. Вярвам в отбора си. Но в същото време, ако "Левски" играе силно, това ще бъде добре и за нас. Нуждаем се от силни съперници, от опоненти, които ни се противопоставят, от предизвикателства, за да се развиваме“, каза още треньорът.

Наставникът сподели и очакванията си за първия мач от новия сезон срещу „сините“.

Надявам се, че те ще бъдат концентрирани срещу нас в неделя. Както казах, за мен и за отбора е важно да имаме предизвикателства пред себе си. Само когато си в такава ситуация, можеш да надграждаш представянето си и да се качваш на по-горно ниво. След един-два дни, когато шампионатът започне, това трябва да се превърне в наш навик - да се предизвикваме ежедневно. Обичаме да играем под напрежение. И да печелим. Това е първата ни и основна задача. Не искаме да имаме дори и една загуба. Това е наистина важно за нас. И още веднъж - нямаме проблеми с напрежението и предизвикателствата. Ако трябва да избираме между загубите и победите, разбира се, предпочитам победите, но можем да се спряваме с всичко“, завърши Ершимшек.

Мачът между Марица Пловдив и Левски може да гледате тази събота (19 октомври) от 13:25 часа в ефира на БНТ 3!

Свързани статии:

#НВЛ за жени 2025/26 # Ахметджан Ершимшек #ЖВК Марица Пловдив

Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон
Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон
Футболна викторина с благотворителна цел обедини представители на различни фенклубове Футболна викторина с благотворителна цел обедини представители на различни фенклубове
Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за това усещане, когато си най-отгоре на стълбицата Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за това усещане, когато си най-отгоре на стълбицата
Атанас Фурнаджиев: България не изгражда футболисти и не работи правилно, защото не инвестира Атанас Фурнаджиев: България не изгражда футболисти и не работи правилно, защото не инвестира
Карлос Насар за ценностите в живота, спорта и мекиците на баба, на които не може да устои Карлос Насар за ценностите в живота, спорта и мекиците на баба, на които не може да устои
Деца със специални потребности участваха във велотур на Гребната база в Пловдив Деца със специални потребности участваха във велотур на Гребната база в Пловдив
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
По света
Благомир Коцев остава в ареста Благомир Коцев остава в ареста
У нас
БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
У нас
Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?
По света
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
У нас
Как се прави здравословна кучешка торта?
У нас
