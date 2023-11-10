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Александър Димитров извика 23-а футболисти за мачовете на младежите (до 21 г) срещу Косово и Естония

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от БНТ
13:03, 10.11.2023
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Александър Димитров извика 23-а футболисти за мачовете на младежите (до 21 г) срещу Косово и Естония
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Селекционерът на младежкия национален отбор на България Александър Димитров обяви група от 23-ма футболисти за предстоящите мачове от група D на квалификациите за Евро 2025 срещу Косово и Естония. Прави впечатление, че в отбора са играчи, които доскоро бяха част от мъжкия национален тим като Станислав Шопов, Християн Петров от ЦСКА-София, Никола Илиев от ЦСКА 1948 и Марин Петков. В отбора го няма Димо Кръстев от Катандзаро, но пък са извикани три момчета от набор 2005 – Асен Митков, Роберто Райчев и Симеон Василев.

Ето и разширения състав:

Вратари: Дамян Христов (Лудогорец II), Пламен Андреев (Левски), Никола Виденов (Спартак Вн).

Защитници: Атанас Чернев (Ботев Пд), Велко Йеленкович (Славия), Християн Петров (ЦСКА-София), Мартин Стойчев (Арда), Симеон Василев (ЦСКА 1948), Мартин Атанасов (ЦСКА 1948 II), Ефе Али (Локомотив Пд).

Полузащитници: Емануел Мирчев (Теутония Отесен, Германия), Кристиян Стоянов (Славия), Асен Митков (Левски), Емил Ценов (ЦСКА 1948), Станислав Шопов (ЦСКА-София), Никола Илиев (ЦСКА 1948), Валентин Николов (Локомотив Сф).

Нападатели: Марин Петков (Левски), Петър Андреев (Локомотив Пд), Роберто Райчев (Славия), Мартин Сораков (Славия), Георги Николов (Хебър), Николай Златев (Черно море).

България U21 гостува на Косово на 17 ноември от 18:00 ч. и приема Естония на ст. "Александър Шаламанов“ в София на 21 септември от 18:00 ч.

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