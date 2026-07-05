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Баскетболът е спорт №1 в семейството на Сандер Берге

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Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
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Родителите и по-големият брат на норвежкия футболист са играли баскетбол на национално ниво.

Баскетболът е спорт №1 в семейството на Сандер Берге
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Футболният национал на Норвегия Сандер Берге признава, че футболът не е спорт №1 в неговото семейство.

Неговите родители се запознават покрай баскетбола - баща му е играл за националния отбор на Норвегия, а майка му за тима на Швеция. Неговият по-голям брат също играе баскетбол професионално и е представял страната си.

Сандер Берге е внук на Рагнар Бегре, който играе като ляв бек и записа един мач с националната фланелка на Норвегия. Изглежда той е наследил футболните си заложби от него и днес представя страната си на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Вижте целия обект във видеото.

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