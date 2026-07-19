Часове преди финала: Испания срещу Аржентина – кой ще е новият световен шампион по футбол?

След повече от 40 дни, в които целият свят проследи със затаен дъх 103 зрелищни футболни срещи, днес е моментът за големия финал. В мач номер 104 Испания и Аржентина ще определят кой да бъде следващият световен шампион.

Мондиалът прикова пред екраните и вас – зрителите на БНТ, а довечера точно от 20:30 часа започва специалното студио "Трето полувреме" преди най-важната среща. Ню Йорк и стадионът в Ню Джърси вече са готови да посрещнат испанските и аржентинските футболисти и хилядите им привърженици.

Няма да е преувеличено, ако кажем, че целият свят гледа към Ню Йорк и по-специално към финала, който противопоставя Испания и Аржентина. Всички искат да присъстват на живо на този грандиозен финал. Цените в момента достигат 9000 долара. Хора от цял свят пристигнаха с надеждата да си закупят билети.

- Трябва да отидете в Росарио – родния град на Меси в Аржентина, това е прекрасно място за туризъм. А, ако ми купите билет за финала, ще получите безплатен ботокс до края на живота си.



- Отчаяни сме, пристигнахме преди няколко часа и не спираме да си търсим билети. Това вероятно е последният мач за Меси и много искаме да го видим.



- Испания играе много по-добре от Аржентина. Да, те играят добре, но Испания ще бъде световен шампион.

За радост на зрителите на БНТ, големият финал между Испания и Аржентина, както и съпътстващата церемония ще бъдат пряко предавани.

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