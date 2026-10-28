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Две жертви на катастрофа между два тира и автобус на пътя София - Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 03:55 мин.
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Снимка: БТА
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Двама шофьори загинаха при тежка катастрофа на пътя София - Русе в района на село Масларево. При удара те са се запалили, а в тях се ударил автобус с 38 души. Огледите на място продължиха 15 часа. Малко след 17.00 часа пътят беше разчистен и отворен за движение, а в късния следобед пътниците бяха извозени от Кризисния център в Община Полски Тръмбеш към София с друг автобус.

Около 2.30 ч. тази между села Масларево и Страхилово се удрят два камиона – български и унгарски, избухват в пламъци, шофьорите загиват на място.

Минути по-късно в тях се блъска български автобус с 38 души, който пътува от Букурещ към София. Всички успяват да излязат и са извозени до общината в Полски Тръмбеш.

Изабела:"Всички спахме и изведнъж чух как майка ми казва „О не, ще се ударим в камиона!“

Диего: "Чухме силен тътен. Всички ние се опитахме да се евакуираме много бързо.

Христо Христов, окръжен прокурор на Велико Търново: „Автобусът е български, двама водачи. Той прави всичко възможно да спре преди мястото. Той успява да спре и спасява всички, защото е причинил много лек удар на автобуса."

38- годишен мъж от Русе е бил зад волана на българския тир, който превозвал карго товари. Самоличността на унгарския шофьор ще се изяснява с ДНК експертиза.

ст. комисар Марин Маринов, директор ОД на МВР – Велико Търново: „В момента сме изпратили запитване до Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ за изясняване на самоличността на лицето."

От министерство на транспорта съобщиха за БНТ, че по първоначални данни един от камионите е с изтекъл годишен технически преглед. От "Автомобилна администрация" започват проверка във фирмата. Собственикът Тодор Тодоров заяви по телефона, че не е знаел, че камионът няма редовен технически преглед.

Тодор Тодоров, собственик на фирмата: "Не, не знаем какво е станало с прегледа. Всичко в момента се изяснява, колкото знаете вие, толкова и аз."

Христо Христов, окръжен прокурор на Велико Търново: "Дори да е така, ние трябва да преценим дали изтеклият годишен технически преглед е в причинно-следствена връзка с настъпилата катастрофа."

Катастрофите в този пътен участък само от началото на тази година са над 10 по данни на Европейския център по транспортни политики.

Росен Русанов, кмет на Община Полски Тръмбеш: "Участъкът е с голям вертикален наклон с няколко хоризонтални криви, които предполагат да се изпреварва неправилно и така неправилното изпреварване, превишените скорости и лошите метеорологични условия са предпоставка за пътнотранспортни произшествия."

Симеон Искренов: "Първото нещо, което трябва да се направи е инспекция по пътна безопасност на този участък."

По случая се води разследване, което трябва да изясни причините за инцидента.

#с. Масларево #два тира и автобус #две жертви #катастрофа

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