Гледайте по БНТ 3 мача Локомотив Пд - Орадя от втория кръг на турнира ФИБА Къп

Локомотив Пловдив се изправя срещу румънския КСМ Орадя на 14 октомври (сряда) от 19:00 ч. Срещата е от втория кръг на груповата фаза на турнира FIBA Europe Cup. "Черно-белите" ще се радват на силна домакинска подкрепа в зала "Сила" в Пловдив.

Това ще бъде и първа домакинска среща за пловдивския тим в основната фаза на европейски клубен турнир.

На старта на надпреварата Локомотив загуби гостуването си на ВЕФ Рига, но бързо се съвзе и стартира успешно в Национална баскетболна лига с категорична победа над Спартак Плевен (92:73).

От своя страна, румънският тим започна груповата фаза във FIBA Europe Cup с убедителен домакински успех над Фрибург Олимпик (93:67).

Гледайте срещата Локомотив Пловдив - Орадя на 14 октомври (сряда) от 19:00 ч. по БНТ 3!