Игор Ариета над всички в петия етап от Джиро д'Италия

Испанецът Игор Ариета от отбора на Обединените Арабски Емирства спечели петия етап на Джиро д'Италия между Прая а Маре (Калабрия) и Потенца (Базиликата, който бе дълъг 203 км. Това бе втора поредна победа за тима на ОАЕ, след като вчера триумфира еквадорецът Джонатан Нарваес.

Ариета победи в невероятен двубой във финала португалеца Афонсо Еулалио от тима на Бахрейн. Малко преди финала испанецът се заблуди и тръгна по грешен път, като победата на Еулалио изглеждаше сигурно, но Ариета успя да го настигне и в последните метри показа по-свежи крака, като се наложи с време 5:07.51 часа. На две секунди зад него завърши Афонсо Еулалио, който все пак се задоволи с обличането на розовата фланелка. Трети остана уругваецът Гийермо Томас Силва (Астана) - на 51 секунди, който победи във втория етап на Обиколката на Италия между Бургас и Велико Търново и в продължение на два етапа бе лидер в генералното класиране.

Еулалио води в генералното класиране с общо време 21:27.43 часа, като втори е Игор Ариета на 2:51 минути, а трети е италианецът Кристиан Скарони (Астана), който изостава с 3:34 минути от временния лидер.

Лидерът от вчера Джулио Чиконе (Лидл-Трек) остана назад в подреждането. С цикламената фланелка все още е французинът Пол Мание (Соудал Куик-Спет), който има две победи в България и води по точки. В класирането на катерачите със синята фланелка води испанецът Диего Севиля (Полти).



Етепът днес започна с проливен дъжд и много лоша видимост, като имаше и риск да спрат състезанието в един момент. В началото се откъсна малка група от състезатели, но скоро те бяха настигнали от носителя на розовата фланелка Джулио Чиконе и Джулио Пелидзари.

При първото по-сериозно откъсване напред поведоха тройка бегълци - колумбиецът Айнер Рубио (Мовистар), уругваецът Томас Силва (Астана) и португалецът Афонсо Еулалио (Бахрейн), като първият спечели и първата премия в днешния етап.

Дъждът чувствително намаля в някои райони, но в други, откъдето мина колоната, валеше слабо.

В средата на състезанието лидер стана победителят от вчера Джонатан Нарваес (АОЕ) от Еквадор.

Поради различни проблеми от състезанието отпаднаха Джошуа Гидингс (Лото Интермарше) и Тимо Де Йонг (Пикник Пост).

В края на състезанието се получи сензационният двубой, като Игор Ариета се възползва от умората на Афонсо Еулалио.