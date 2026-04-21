Изборите не са приключили напълно – днес започва повторна проверка в ЦИК

Изборите у нас все още не са приключили напълно. Днес районните комисии предават протоколите в Централната избирателна комисия за повторна проверка на резултатите.

До четвъртък трябва да се публикува официално разпределението на местата в новия парламент, а до неделя – кои ще са депутатите. Предстои президентът Илияна Йотова да свика Народно събрание още следващата седмица.

Според данните досега, в новия парламент най-много депутати ще има „Прогресивна България“ – 131. Следват ГЕРБ-СДС (39), ППДБ (37), ДПС (21) и „Възраждане“ (12).