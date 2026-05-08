Камбанен звън изпрати колоездачите на Джиро д’Италия от Несебър

С тържествена церемония при яхтеното пристанище в Стария град на Несебър бе даден старт на 109-ото издание на Джиро д'Италия 2026. Началото на престижната надпревара, която е една от трите Големи обиколки в колоезденето, беше поставено от кмета на града Николай Димитров.

Общо 184 състезатели от 23 отбора ще се борят за четирите отличителни фланелки – розовата за генералното класиране, цикламената за най-добър спринтьор, синята за най-добър катерач и бялата за най-добър млад колоездач.

Хиляди зрители от различни държави, сред които Колумбия, Уругвай, Ирландия, Великобритания, Германия, Чехия, Словакия, Румъния, Нидерландия и Белгия, се стекоха в морския град, за да станат част от историческия момент. Участниците бяха представени един по един на специално изградена сцена.

"По традиция даваме старт на туристическия сезон през май и какво по-прекрасно начало от началото на Обиколката на Италия“, заяви Димитров, определяйки Несебър като „перлата в короната на българското Черноморие“.

Приветствие отправи и Андрей Ковачев, който подчерта значението на събитието: „Развълнуван и горд съм, че България е част от началото на това велико събитие, защото спортът обединява“.

След официалния старт колоездачите преминаха през Стария град на Несебър, а нулевият километър на първия етап бе даден в Новия град. Днешният маршрут е с дължина 147 километра и преминава през Бургас и Созопол, преди отново да завърши в Бургас.

Откриващият ден беше съпътстван и от редица инициативи – любители на колоезденето имаха възможност да изминат трасето в Стария град още сутринта, а край Вятърната мелница се проведе и крос за бегачи.