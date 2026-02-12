БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лидерите на страните от ЕС се събират днес на неформална среща на върха

Чете се за: 00:47 мин.
По света
Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес на неформална среща на върха, на която ще бъдат обсъдени начините за укрепване на единния пазар, намаляването на бюрокрацията и пречките пред европейския бизнес, както и повишаването на конкурентоспособността на икономиката.

Срещата ще се състои в белгийския замък Алден Бизен, а България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков. Очаква се лидерите да обсъдят икономическата конкуренция и търговския дисбаланс, а също и начини за намаляване на икономическите зависимости, особено в области като суровините и технологиите. Европейската комисия ще представи плановете си за намаляване на бюрокрацията и опростяване на правилата за европейския бизнес.

