Лидерите на страните от ЕС се събират днес на неформална среща на върха

Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес на неформална среща на върха, на която ще бъдат обсъдени начините за укрепване на единния пазар, намаляването на бюрокрацията и пречките пред европейския бизнес, както и повишаването на конкурентоспособността на икономиката.

Срещата ще се състои в белгийския замък Алден Бизен, а България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков. Очаква се лидерите да обсъдят икономическата конкуренция и търговския дисбаланс, а също и начини за намаляване на икономическите зависимости, особено в области като суровините и технологиите. Европейската комисия ще представи плановете си за намаляване на бюрокрацията и опростяване на правилата за европейския бизнес.