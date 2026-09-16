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"МаГаТа фест" в три софийски района: Събират на едно място отпадъци от мазета, гаражи и тавани

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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"МаГаТа фест" в три софийски района: Събират на едно място отпадъци от мазета, гаражи и тавани
Снимка: БГНЕС/Архив
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Три нови издания на временните поп-ъп площадки "МаГаТа фест" ще се проведат през септември и октомври в Зона 3 в София, която обхваща кварталите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев". На място гражданите ще могат да предадат разделно отпадъци от мазета, гаражи и тавани, за които има специален режим на събиране.

Първото събитие ще се проведе на 19 септември в район "Слатина", на бул. "Проф. Цветан Лазаров" 13. На 26 септември площадката ще бъде в район "Подуяне", на кръстовището на ул. "Резбарска" и ул. "Васил Кънчев". Третото издание ще се състои на 3 октомври на паркинга пред бившия хотел "Плиска".

По думите на заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков районите са избрани, тъй като гражданите там са били сред най-засегнатите по време на преходния период в сметопочистването.

На "МаГаТа фест" на едно място ще могат да се предават:

- едрогабаритни отпадъци;
- опасни отпадъци от домакинствата;
- стари лекарства и живачни термометри, излезли от употреба бои, лакове и химикали, почистващи препарати и опаковките от тях;
- отпадъци от метални, хартиени и пластмасови опаковки;
- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
- негодни за употреба батерии и акумулатори;
- обувки и текстил;
- излезли от употреба автомобилни гуми.

Инициативата тази година включва и базар за повторна употреба "Остави и вземи" с участието на Сдружение "Рето - Надежда". Посетителите ще могат да оставят запазени дрехи и предмети или да си вземат нещо, което може да им бъде полезно.

На място ще се раздават и безплатни компостери на домакинства с дворни пространства, които отговарят на изискванията. Хората, които вече са заявили съоръженията по кампанията "Компостирай вкъщи", могат да ги получат директно на "МаГаТа фест".

Екип на сдружение "За Земята" също ще бъде на място и ще дава практически съвети за компостирането, рециклирането и повторната употреба.

Идеята на "МаГаТа фест" е различните видове отпадъци да могат да бъдат предадени разделно на едно място, като така се улесни събирането им и се насърчи по-доброто разделяне на отпадъците. Името на фестивала идва от първите букви на мазета, гаражи и тавани.

#Фестивал "МаГаТа" #София #отпадъци

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