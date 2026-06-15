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НА ЖИВО: Премиерът Радев ще присъства на церемония по откриване на нови производствени мощности в Шумен

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Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод „Алкомет“.

В началото на месеца Радев се срещна с с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог , заяви по време на разговорите премиерът.

Той изтъкна, че България ще настоява средствата по новия Фонд за конкурентоспособност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа.



#Алкомет #производствени мощности #премиерът Румен Радев #Шумен

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