Напрежението САЩ – Иран: Проектът за споразумението ще е готов до 2-3 дни

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че проект за ядрено споразумение със Съединените щати ще бъде готов "в рамките на два или три дни" и че след това страната му ще го представи на Вашингтон. Изявлението идва ден след като американският президент Доналд Тръмп даде ултиматум на Иран. САЩ не са поставяли условие за пълно спиране на обогатяването на уран, каза още Арагчи.

Мисля, че мога да кажа, че обмислям ограничен удар срещу Иран, каза днес американският президент в отговор на журналистически въпрос. Доналд Тръмп заплаши, че ще се случат "лоши неща", ако не бъде постигната сделка с Иран. По един или друг начин ще я имаме, каза Тръмп и даде ултиматум на Техеран.

Доналд Тръмп – президент на САЩ: "Мисля, че това би било достатъчно време, 10-15 дни, максимум."

Иран не иска война, но ще отговори решително и пропорционално на евентуална военна агресия.

Амир Сайед Иравани, постоятен представител на Иран в ООН: "При такива обстоятелства всички бази, съоръжения и активи на враждебните сили в региона биха представлявали легитимни цели. САЩ биха носили пълна и пряка отговорност за всякакви непредсказуеми и неконтролирани последици."

На преговорите в Женева Иран е изразил готовност да замрази производството на ядрени материали за срок до 10 години, но категорично отказва напълно да спре обогатяването на уран. Това съобщават източници на "Ню Йорк Таймс". Отбелязва се, че ключовите американски преговарящи, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, продължават да настояват за пълен и окончателен отказ на Техеран от всякакъв капацитет за обогатяване на уран.

Официално иранският първи дипломат Аргачи уточни, че двете страни преговарят как ядрената програма на Иран да остане завинаги за мирни цели. Не спират обаче публикациите за риска от военни действия. САЩ очакват самолетоносача "Джералд Форд", за да се подготвят за евентуален удар срещу Иран, пише "Вашингтон пост".

Белият дом обмисля ограничен удар по ирански военни и правителствени съоръжения, за да насърчи Техеран да приеме благоприятни за Вашингтон условия в ядрената сделка, като същевременно ще избегне пълномащабна атака, съобщи "Уолстрийт Джърнъл". CBS смята, че операцията може да започне на 21 февруари.