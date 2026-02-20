БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:00 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежението САЩ – Иран: Проектът за споразумението ще е готов до 2-3 дни

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Запази

Това заяви министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи

напрежението сащ ndash иран проектът споразумението готов дни
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че проект за ядрено споразумение със Съединените щати ще бъде готов "в рамките на два или три дни" и че след това страната му ще го представи на Вашингтон. Изявлението идва ден след като американският президент Доналд Тръмп даде ултиматум на Иран. САЩ не са поставяли условие за пълно спиране на обогатяването на уран, каза още Арагчи.

Мисля, че мога да кажа, че обмислям ограничен удар срещу Иран, каза днес американският президент в отговор на журналистически въпрос. Доналд Тръмп заплаши, че ще се случат "лоши неща", ако не бъде постигната сделка с Иран. По един или друг начин ще я имаме, каза Тръмп и даде ултиматум на Техеран.

Доналд Тръмп – президент на САЩ: "Мисля, че това би било достатъчно време, 10-15 дни, максимум."

Иран не иска война, но ще отговори решително и пропорционално на евентуална военна агресия.

Амир Сайед Иравани, постоятен представител на Иран в ООН: "При такива обстоятелства всички бази, съоръжения и активи на враждебните сили в региона биха представлявали легитимни цели. САЩ биха носили пълна и пряка отговорност за всякакви непредсказуеми и неконтролирани последици."

На преговорите в Женева Иран е изразил готовност да замрази производството на ядрени материали за срок до 10 години, но категорично отказва напълно да спре обогатяването на уран. Това съобщават източници на "Ню Йорк Таймс". Отбелязва се, че ключовите американски преговарящи, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, продължават да настояват за пълен и окончателен отказ на Техеран от всякакъв капацитет за обогатяване на уран.

Официално иранският първи дипломат Аргачи уточни, че двете страни преговарят как ядрената програма на Иран да остане завинаги за мирни цели. Не спират обаче публикациите за риска от военни действия. САЩ очакват самолетоносача "Джералд Форд", за да се подготвят за евентуален удар срещу Иран, пише "Вашингтон пост".

Белият дом обмисля ограничен удар по ирански военни и правителствени съоръжения, за да насърчи Техеран да приеме благоприятни за Вашингтон условия в ядрената сделка, като същевременно ще избегне пълномащабна атака, съобщи "Уолстрийт Джърнъл". CBS смята, че операцията може да започне на 21 февруари.

#САЩ - Иран #Абас Арагчи #Доналд Тръмп

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
5
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
6
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Близък изток

Тръмп решава до 10-15 дни за сделка с Иран, Техеран заплаши американските бази в Близкия изток
Тръмп решава до 10-15 дни за сделка с Иран, Техеран заплаши американските бази в Близкия изток
Техеран с писмо до ООН: Иран не иска война, но ще отговори решително на военна агресия Техеран с писмо до ООН: Иран не иска война, но ще отговори решително на военна агресия
Чете се за: 00:50 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Напрежение Техеран - Вашингтон: Тръмп не е взел окончателно решение за удари Напрежение Техеран - Вашингтон: Тръмп не е взел окончателно решение за удари
Чете се за: 01:07 мин.
След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Започва реставрация на катедралата "Санта Мария дел...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ