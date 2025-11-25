БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

Опасно силен вятър в сряда – жълт код в половин България

Чете се за: 02:32 мин.
У нас
В следобедните часове вятърът от юг ще се усили. Ще преобладава слънчево време с повече облаци над Югозападна и Източна България. Максималните температури ще бъдат между 9 и 16°, в София – около 12, по Черноморието от 15 на север до 18° на юг.

През нощта облачността от запад ще продължи да се увеличава и вплътнява. Слаб дъжд ще превали в Рило-Родопската област. В източните райони и на север от планините ще духа до умерен южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8°, в районите с вятър – до 10-12, в София – около 4°.

Утре над Източна България ще духа умерен и временно силен, южен вятър, а над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в крайните западни и южни райони. Максималните температури ще бъдат в широк интервал: от 7-8° – в крайните северозападни райони до 18-20 на места в Източна България и районите-чувствителни на южен вятър, в София – около 12°.

Предупреждение за силен и поривист южен вятър, в източните райони и на север от планините. Над Западните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух.

По Черноморието ще има разкъсана облачност. Вятърът ще е временно силен от юг-югозапад, а максималните температури ще бъдат между 17° и 20°.

И в планините ще е предимно облачно, по билата – мъгливо. Валежи от дъжд ще има на места в масивите от Западна България и Родопите, над 2200 метра ще превалява сняг. Ще духа силен, по билата - бурен южен вятър.

През следващите три дни в страната ще се създаде валежна обстановка. Облачно, с валежи от дъжд, значителни по количество ще има, в четвъртък в югозападната половина от страната, в петък – в Южна, а в събота – в Централна и Източна България. Очакваните сумарни количества ще са най-големи в Югозападна България. В южните райони са възможни и гръмотевици.

В петък вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще се усили, в събота временно ще отслабне. Дневните температури ще се понижат още малко, ще са близки до сутрешните.

