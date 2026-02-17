Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права

Харизматичният лидер в движението за граждански права в САЩ Джеси Джаксън, почина на 84-годишна възраст. През целия си живот преподобният играе значителна роля в борбата за расово равенство, превръщайки се в историческа фигура в родината си. В памет на Джаксън ще се състои обществено поклонение в Чикаго, където той живя.

Надарен с дар слово баптистки свещеник, израснал в сегрегирания Юг, Джеси Джаксън е една от най-разпознаваемите фигури. Бележи историята на Съединените щати с борбата си за правата на афроамериканците и други маргинализирани общности още от 60-те години на миналия век. Ненавършил 20, участва в първия си седящ протест. Ще бъде сред онези, които през 1965 г. маршируват между Селма и Монтгомъри, за да защитят правото на глас за афроамериканците.

Присъства в Мемфис, когато Мартин Лутър Кинг е убит през 1968 г. Отседнал е етаж по надолу от ментора си във фаталния мотел и казва, че е последният човек разговарял с него. Влиза в историята и с амбициите си да достигне Белия дом. Участва в надпреварата за президентската номинация на Демократическа партия през 1984 и 1988 г., като печели милиони гласове и подкрепа в редица щати.

Джеси Джаксън (17 юли 1984 г.): "Тази кампания ме научи на много, че лидерите трябва да бъдат достатъчно силни, за да се борят, достатъчно нежни, за да плачат, достатъчно човечни, за да правят грешки. Достатъчно смирени, за да ги признаят. Достатъчно силни, за да продължат напред."

Оставя трайно впечатление с реч за „общата основа“, призовавайки американците да се обединят. Става призната фигура и на международната сцена. И макар да не успява да стане кандидат на Демократите, неговите кампании проправят пътя за бъдещи афроамерикански политици, включително Барак Обама.

През 2021 г. Джеси Джаксън застана редом до семейството на Джордж Флойд, убит от бял полицай и който се превърна в един от символите на антирасисткото движение „Животът на чернокожите има значение“. Джаксън изиграва основна роля в освобождаването на американци, задържани в Сирия, Куба, Ирак и Сърбия. Основава организацията за граждански права "Операция Пуш".

Президентът Доналд Тръмп е сред редицата политици отдали му днес почит.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: „Джеси беше природна стихия, каквато малцина други преди него са били!“

Въпреки, че през 2017 г. беше поразен от болестта на Паркинсон, която описа като „физическо предизвикателство“, Джеси Джаксън продължи борбата си още много години.

