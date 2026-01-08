Отношенията САЩ – Колумбия: Тръмп покани президента Густаво Петро в Белия дом

Успокоява се напрежението между САЩ и Колумбия, след като преди дни американският президент заплаши, че страната може да е следващата, която ще бъде атакувана заради наркотрафик.

Доналд Тръмп е разговарял с колумбийския президент Густаво Петро и го е поканил на посещение в Белия дом.

В първите часове след американските удари в Каракас, Тръмп коментира, че Колумбия също стои зад вноса на кокаин в САЩ, а на въпрос възможна ли е американска атака в латиноамериканската страна, отговори "звучи ми добре".