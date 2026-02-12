БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Подвигът от „Сан Сиро“ – (не)забравената българска история

bnt avatar logo от Калин Гугов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
Видео
Запази

През 1961 година България побеждава Франция на стадион „Сан Сиро“ и се класира на световно първенство за първи път.

подвигът bdquoсан сироldquo ndash забравената българска история
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дни след като беше домакин на церемонията по откриването на 25-те Зимни олимпийски игри, стадион „Сан Сиро“ отново се връща към обичайните си функции – да приема футболни мачове. Домът на местните Интер и Милан, който формално носи името „Джузепе Меаца“, е открит точно преди 100 години, а множеството разширения и обновления на съоръжението го водят до сегашния му вид.

Съвсем скоро ще започне изграждането на новия „Сан Сиро“, който трябва да бъде готов до 5 години. След като това се случи, настоящият стадион ще бъде разрушен. Но едно е сигурно – дори и след разрушаването му, някои от историите, случили се тук, никога няма да бъдат забравени и разказите за тях ще продължат. И да, българският спорт има своята такава история на този стадион - „подвига от Сан Сиро“ от вече далечната 1961 г.

Разбира се, става дума за футбол. И за подвиг, изпратил България за първи път на световно първенство... А, за да е още по-емблематично, по подобие на онази паметна вечер от „Парк де Пренс“ от 93-а година, тогава – на 16-и декември 61-а, отборът, който пропуска Мондиала, заради нашите „лъвове“, отново е Франция.

Тимът ни, воден от Георги Пачеджиев и Кръстю Чакъров, е в квалификационна група с Финландия и „петлите“. С финландците не изпитваме особени затруднения и ги побеждаваме на два пъти. С Франция обаче очаквано имаме проблеми. В Коломб, близо до Париж, губим с 0:3, а в София пред повече от 55 хиляди зрители по трибуните на „Васил Левски“ гол в последната минута на Христо Илиев ни изпраща на бараж. Головата разлика тогава не е фактор и разменените победи между двата отбора означават, че трябва да се изиграе трети мач на неутрален терен, който да определи победителя в групата.

И така, около месец по-късно двата съперника пристигат в Милано, като французите, бронзови медалисти от предходното световно първенство, макар и вече без своя голмайстор Жуст Фонтен, влизат в сблъсъка на „Сан Сиро“ като абсолютни фаворити. В състава на България личат имената на най-изявените футболисти от вътрешния ни шампионат, но това, с което впечатляват нашите, не е индивидуалната им класа, а отборният дух, хладнокръвието и сърцатата им игра на терена. Попадението, което решава срещата, става факт малко след почивката – в 47-ата минута, а голмайстор е 20-годишният младеж по онова време Димитър Якимов. И тук, с още едно намигване от съдбата, стражът на „петлите“, в чиято врата влиза топката, се казва Бернар... почти като онзи Бернар Лама от „Парк де Пренс“ 32 години по-късно.

България отстранява Франция и си гарантира историческо дебютно участие на световно първенство. В годините, в които място на най-големия футболен форум имат едва 16 отбора.

С „подвига от Сан Сиро“ представителният ни тим не просто се класира на Мондиала в Чили през 62-а. Този велик мач в Милано се превръща и в повратна точка за „лъвовете“ през следващите години – оттук насетне отборът на България, натрупал самочувствие като голяма футболна сила, е неизменна част от световните финали до 74-а – общо четири поредни появи. Забравена или не – тази история от този стадион остава със златни букви в българския спорт. Просто понякога трябва да си я припомняме!

Вижте целия материал във видеото.

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Днес на Игрите #Сан Сиро

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
3
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
4
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
5
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
6
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Футбол

Класически съперничества в Лига „А“ при жребия за Лигата на нациите
Класически съперничества в Лига „А“ при жребия за Лигата на нациите
Чистка в ЦСКА 1948, Александър Александров застава начело на отбора Чистка в ЦСКА 1948, Александър Александров застава начело на отбора
Чете се за: 01:47 мин.
Душан Косич: Победихме със здрава работа и малко късмет Душан Косич: Победихме със здрава работа и малко късмет
Чете се за: 01:42 мин.
Димитър Димитров: Очаквах такова съдийство, така че не се изненадвам Димитър Димитров: Очаквах такова съдийство, така че не се изненадвам
Чете се за: 01:27 мин.
Александър Димитров: Попаднахме в балансирана и конкурентна група Александър Димитров: Попаднахме в балансирана и конкурентна група
Чете се за: 01:20 мин.
България научи съперниците си в Лигата на нациите България научи съперниците си в Лигата на нациите
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените
От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма национална драма Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма национална драма
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Обиски в сгради на ЕК заради нередности при продажби на недвижима...
Чете се за: 00:42 мин.
Европа
Подкрепата за Украйна - акцент в разговорите на министрите на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ