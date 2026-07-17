Преди изборите за Държавната дума в Русия – арести и присъди срещу противници на войната

Кремъл затегна обръча срещу инакомислещите. Руският политик Борис Надеждин беше глобен с 1000 рубли за показване на „екстремистки символи“, след като беше определен от властите за чуждестранен агент. Прокремълски в миналото блогър също беше арестуван. Иля Ремесло промени възгледите си и започна да критикува Путин и войната в Украйна. Действията на руските власти идват преди изборите за Държавната дума през септември.

Съд в Московска област глоби със символична сума политика Борис Надеждин. Той беше арестуван, след като беше обявен за чуждестранен агент.

През 2024 г. Надеждин се опита да се кандидатира на президентските избори срещу Владимир Путин с антивоенна кампания. Сега делото срещу него беше свързано с публикация в социална мрежа и видеоклип, в който е имало снимка на Алексей Навални, чиято Антикорупционна фондация беше определена в Русия като екстремистка организация. Във видеото Надеждин призовава да бъде спряно това, което нарича „напълно безсмислена братоубийствена война“.

Политикът иска да се кандидатира за Държавната дума през септември, но с днешната осъдителна присъда отпада от надпреварата за вота.

Борис Надеждин, руски опозиционер: „Можем да продължим предизборната кампания още няколко дни. Въпреки това, ще трябва да помисля за това, защото не искам да излагам на сериозен риск тези, които събират подписи, и тези, които работят в предизборния щаб. Независимо колко подписа съберем, решението на съда рано или късно ще влезе в сила. Това означава, че вече няма да мога да бъда избран.“

Руският блогър Иля Ремесло също е бил арестуван по обвинения в разпространение на невярна информация за руските въоръжени сили. Първоначално Ремесло подкрепя политиката на президента, но впоследствие се обръща срещу него. Той обявява, че Путин трябва да бъде съден като военнопрестъпник и че войната в Украйна се води заради комплексите на стопанина на Кремъл.

Арестът му идва ден, след като публикува в социалните мрежи, че „Путин ще бъде отведен с белезници тази есен“. Ремесло е заплашен от до 10 години затвор.