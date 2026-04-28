БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:22 мин.
Чете се за: 05:37 мин.
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Програмата на "Прогресивна България" – икономическо развитие и борба с олигархичния модел

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Две са основните цели в програмата от близо 150 страници на "Прогресивна България". Обявиха ги още с началото на предизборната кампания.

Румен Радев, председател на "Прогресивна България" (18.03.2026 г.): "Демонтажът на олигархичния модел и ускорено икономическо развитие на страната. Ще засилим конфискацията на активи, имущество с незаконен и неясен произход, защото оттам се храни и олигархията."

Това може да стане чрез ефективна съдебна система, затова една от първите задачи на новата партия ще е събиране на мнозинство от 2/3 за избор на нов ВСС и главен прокурор. Другото направление, по което новото управление ще работи е бърз икономически растеж.

В програмата на "Прогресивна България" се предвижда увеличаване на минималната работна заплата чрез прозрачен и предвидим механизъм. За инвестициите се предвижда в правителството да има отделен вицепремиер. Предлага се и създаването на независим инвестиционен омбудсман, както и намаляване на лицензионните режими и въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие.

Румен Радев, председател на "Прогресивна България" (18.03.2026 г.): "Да работим за предвидима и добра бизнес среда, така че да постигнем устойчив, ускорен икономически ръст и цялостна трансформация на нашия икономически модел."

Партията залага на ниски и плоски данъци, четем още в програмата. Предвиждат се и по-строги мерки за събиране на дължимите вземания към държавата.

Румен Радев, председател на "Прогресивна България" (18.03.2026 г.): "Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички. Което управление да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж."

Сред спешните приоритети от "Прогресивна България" поставят борбата с безводието, разширяване и обновяване на инфраструктурата чрез публично-частно партньорство, както и ревизия на договора с първия частен жп превозвач у нас. От партията предвиждат и конституционни промени – така, че да отпадне т. нар. "домова книга", от която президентът може да избира служебен министър-председател.

#"Прогресивна България" #управленски приоритети # приоритети #Румен Радев

Последвайте ни

Още от: Политика

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ