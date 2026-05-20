Производителите на мед настояват за по-строг контрол и защита на сектора

от БНТ
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Фалшивият мед, нелоялният внос и недостатъчната подкрепа за сектора са основните проблеми, които стоят пред пчеларството в България. В Международния ден на пчелите производителите призоваха за по-строг контрол на качеството и произхода на меда.

Георги Куртев отглежда пчели в София от години.

Георги Куртев, пчелар: „Моята основна мисия е да се чувстват пчелите добре. Голям проблем е изчезването на пчелите, появява се все повече и повече в България. Целта ми е да спася рояците, да ги прибирам и да им давам нов дом. Много често ми се обаждат да прибирам рояци от центъра на града.“

Най-голямата заплаха за пчелите според него е агресивното земеделие.

Георги Куртев, пчелар: „Употребата на пестициди и замърсяване на околната среда влияе върху пчелите. Важни са пчелите – много от културите ще изчезнат, ако няма пчели. В България най-голямото предизвикателство са имитациите на мед.“

За пчеларите у нас един от основните проблеми е навлизането на имитации на пазара. Призовават за повече контрол на качеството и произхода.

Сребрин Илиев, председател на Националния браншови пчеларски съюз: „Приоритет – борбата срещу фалшивия мед леко ни убива. Проблемът е голям, не е само за България, а трудно може да се каже колко фалшив мед има, защото нямаме методи да го хванем. Трябва стратегия. От години искаме да се разработи такава стратегия от Министерството на земеделието, но досега не срещаме подкрепа.“

Иван Кънев, председател на сдружение „Пчелари“ – Русе: „Ако не сме ние пчеларите, пчели няма да има в природата.“

Проблем остават и цените.

Стоян Иванов, пчелар: „Трудно може да се издържа човек с пчеларство при тези цени, при тези осигуровки, ниски добиви. При тези условия тенденцията е надолу, няма пари за развитие.“

Сребрин Илиев, председател на Националния браншови пчеларски съюз: „Основният показател за цена е цената на фалшивия мед. Когато той е на ниска цена, натиска и цената на истинския мед.“

Производителите се оплакват и че заради вноса от чужбина продукцията им не е конкурентна.

Иван Кънев, председател на сдружение „Пчелари“ – Русе: „Вносът на евтините храни от Латинска Америка ще се пробва да подбие цените.“

Георги Куртев, пчелар: „Отиват в магазина и си казват: защо твоят мед, като пчелар, буркан струва 9 евро, а в магазина го има за 4? Ами защото едното е истинско.“

От бранша призовават за обединение и за защита на родното производство.

