Протестите в Иран се разрастват – може ли да доведат до сваляне на режима на аятоласите?

Тоня Димитрова
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Али Хаменей обеща да не се огъва под натиска на демонстрациите

Снимка: БТА
Най-мащабната нощ на протести в Иран. Въпреки наложеното информационно затъмнение и спирането на интернета в страната за вече над денонощие, стотици хиляди излязоха по улиците на редица градове. Американският президент Доналд Тръмп публикува видео в социалните мрежи с твърдението, че вторият по големина град Мащхад вече е под контрола на протестиращите. Иранският върховен водач аятолах Али Хаменей направи специално обръщение днес и обеща режимът да не се огъва под натиска на цитирам "вандали". Равносметката - над 45 убити и 2 хиляди арестувани от началото на протестното движение заради ниския стандарт на живот. Данните са на правозащитни организации, базирани извън Иран.

"Смърт на диктатора!" - крещи множеството в град в Северен Иран. В столицата Техеран скандират: "Смърт на Хаменей!"

Във втория по големина град Машхад демонстранти разкъсват огромен национален флаг. Според публикация на Доналд Тръмп в социалните мрежи 1 милион души са излезли на протест, а силите на режима бягат от града.

В друг град скандират "Не се страхувайте, всички сме заедно", свалиха и статуя на убития командир на Ислямската революционна гвардия Касем Солеймани. На базара в Техеран избухват сблъсъци. Инфлацията и растящите цени са в основата на протестите.

- Вижте този пазар - в нито един от магазините няма клиенти. Защо? Защото хората нямат пари. Едва оцеляваме.

Протестите се разраснаха след призив на Реза Пахлави - живеещият в изгнание син на сваления от ислямистите шах. След безпрецедентната нощ на демонстрации върховният водач Али Хаменей остава непоклатим.

Али Хаменей - върховен водач на Иран: "Ислямската република е изкована с кръвта на няколкостотин хиляди почтени хора, няма да се огъна пред лицето на тези, които целят разруха, нито пък ще толерирам наемници на чуждестранни сили."

На фона на скандиране "Смърт за лицемера" Хаменей атакува и Доналд Тръмп, който миналата седмица заплаши, че ще помогне на иранските протестиращи.

Али Хаменей - върховен водач на Иран: "Снощи в Техеран и други градове, група вандали унищожаваха сгради само, за да се харесат на американския президент. Нека Тръмп си управлява собствената държава - там се случват всякакви инциденти."

Протестите в Иран са най-големите от 2022 и 2023 година, когато имаше масови демонстрации заради смъртта на Махса Амини - момичето, което загина след арест за нарушение на стриктния ислямистки дрескод. Според анализатори протестите са не само икономически, но и политически.

Санам Вакил - директор на програмата за Близък изток и Северна Африка, Чатъм Хаус: "Сега се вижда безстрашие на демонстрантите, но трябва да следим за пробив в редиците на силите за сигурност. Засега не се е случило и единството на режима е основен елемент за потушаването на протестните вълни в миналото."

Синът на иранския шах - Реза Пахлави публикува тази сутрин ново видео с призив днешните протести да са още по-мащабни от снощните.

снимки: БТА

