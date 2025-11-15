"След новините": Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво страда София

Столицата остана без главен архитект, но и без заместник кмет по градоустройството. На фона на спорни инвеститорски проекти и протести на столичани срещу строежи върху зелени площи - къде са стаени проблемите с презастрояването?

Тропически палми в междублокова градинка на "Младост 3". Определено не са саморасли. А са знак, че за хората от блоковете тази градинка е изключително важна и полагат много грижи за нея.

Освен че всяка зима ги прибират на топло, за да ги засадят наново пролетта, сами са си направили маси и пейки. Това обаче може да е много лош знак.

Ако от десетилетия общината не облагородява някое пространство и не влага средства там- това е червена лампа- твърде вероятно е имотът да е частен. В случая освен, че е частен вече е приведен за застрояване.

"Ами, това е най-трагичното и най-скандалното, защото ние винаги сме го знаели и винаги общината ни е казвала, че това е детска площадка, че този статут ще се запази и т.н. И изведнъж се появява някой, който иска да го застрои. Като се разровихме в документацията, установихме, че всъщност се реституира имот някъде във "Враждебна", "Кремиковци", един декар, и как той е един декар, става нашата детска площадка, това не можем да го разберем. Значи по-компетентните хора, които разглеждаха документите, казаха - това си е документална измама. Това е много лошо, че ние не разбрахме по каналния ред, където трябваше общината да ни съобщи, да сме известени, да правим възражения и т. н случайно стана", заяви Камелия Антона, домоуправител на вход 3 блок 309.

Когато реститутът подава молба за изменение на ПУП-а , бившият вече главен архитект на София отказва да смени предназначението на имота и е против строежа, който ще ликвидира детската площадка.

"Потенциалният инвеститор тук, той подава молба до съда, обжалва и съда отменя решението на Здравков и сега новата архитекта, на Столична община, която сега разбираме, че е освободена или нещо такова, тя издава решение да се даде път на този проект и той да изготви изменение на ПУП-а и на изменение на уличната регулация. Какъв архитект трябва да си, за да нямаш пространствено виждане, да не можеш да видиш за какво място става въпрос", допълни Камелия Антона, домоуправител на вход 3 блок 309.

За разлика от главния архитект на София Районната администрация в "Младост" твърдо застава зад интереса на жителите и предлагат имота да бъде отчужден. Лошото е че в списъка с имоти за отчуждаване има над 85 000 имота, като с приоритет са тези, които пречат на изграждането на улици.

За тази година няма нито един отчужден имот за озеленяване. В момента тече процедура за отчуждаване за повече зеленина и изграждане на парк в "Люлин". Там предстои общината да изкупи 16 декара за над милион и половина евро.

"Ако по предвижданията на влезли в сила планове на Столична община, трябва да бъдат отчуждени, ако всички процедури се случат ще отнемат 10 години, ако трябва да има финансова компенсация, защото общината не разполага с имоти за компенсации, то ще трябват 10 милиарда", добави Васил Василев, заместник-председател на Камарата на архитектите в България.

Кметът на "Младост" смята, че за градинката до блок 309 ще е най-добре да се направи така наречената заменка. И ще настоява за това.

"Водили сме вече разговори, което е един позитивен лъч светлина, защото и самият инвеститор разбира, че може би трябва да търсим алтернатива и затова търсим вариант, така че той също да бъде обезвъзмезден с равностоен имот, където да реализира по-разумно инвестиционно намерение, така че да може да запазим зелената площ и детската площадка. Аз като кмет и районната ни администрация е стартирала с доклад в началото на годината, кмета Терзиев и представители на общинския съвет да се създаде една работна група, ние имаме вече 20 набелязани такива имота в междублокови пространства, които рано или късно закона позволява те да бъдат застроени по начина, по който сега коментираме", коментира Ивайло Кукурин, Кмет на район "Младост".

Заради този и другите десетки случаи, на заложени в тъмното промени в Подробните устройствени планове, Боян Юруков решава да направи 3D карта. В червено са инвеститорските намерения. Картината шокира освен с гъстотата, но и с височината на планираните строежи.

Според него проблемът със презастрояването и блоковете върху градинки идва от реституцията в реални размери. След това идват липсата на компетентен персонал в администрациите ,корупцията и не на последно място бавените с години преписки.

Ивайло Кукурин, кмет на район "Младост": "Това е е едно неизбежно действие и чакаме бомбата да гръмне в чужди ръце". Васил Василев, зам.-председател на Камарата на архитектите в България: "Общината не спазва законовите срокове, използва се мълчаливият отказ така да се каже и тогава собствените на тези терени завеждат дела и плана се приема, така както е поискан. Боян Юруков, ИТ специалист, граждански активист: "И тук е много важно да се каже милиони квадратни метри жилищна площ се разрешават всяка година, дори днес да се направи мораториум и да се спре цялото строителство, никакви нови разрешения, това означава, че на база старите разрешения ще имаме стотици хиляди нови сгради и няма кой да живее в тях, вече имаме 30 -40 % незаети. Обяснението е пране на пари, пере се през ипотеки много лесно.

Всичко това поставя главния архитект на София в изключително неизгодна позиция. През април кметът на София Васил Терзиев назначи Богдана Панайотова за главен архитект на София.

На 30 октомври се оказа, че тя вече е изгубила доверието му и ѝ поиска оставката с есемес от Бразилия. След като Панайотова не я подаде, кметът ѝ отне делегираните права.

За краткия си мандат Панайотова успя да спре строежа на на 215 метрова сграда на бул. "Черни връх", поне засега. В последните си дни тя стопира и строителството на няколко жилищни сгради в заливаемата тераса на река Драгалевска, в последния момент и строежа в Боянското блато.

Дали завинаги или само временно ще покаже времето. Кметът Терзиев пък поиска да реформира администрацията на общината и предложи да има заместник кмет по градоустройство и развитие. Дори каза, че за поста е избрал архитект Любомир Георгиев. Но предложението му беше отхвърлено.

"Нито главният архитект би могъл да прави всичко сам, нито зам.-кмета по градоустройство, просто двамата в партньорство, единият ще се фокусира повече върху дългосрочното планиране на града, а другият да се грижи за това тези устройствени планове да бъдат реализирани, да се издават разрешителни, да се бори с незаконните постройки. За някои неща ние нямаме кой знае какви инструменти, тък като те са наследство на планове, които са на 10 -20 години и трябва да търсим в разговори с инвеститори как да не опропастим последните останали зелени точки", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Тази зелена точка в "Младост 1" също е застрашена от затриване и това възпалява недоволството на жителите.

Хората от района са твърдо решени да запазят това зелено пространство, те ще продължат с протестите, а ако се наложи ще направят и жива верига само и само да не се строи.

Димитър Павлов: "Багери няма да влезнат, защото ще лежим и ще затворим "Цариградско".

За разлика от съседите си в" Младост 3" тук имат съвсем реални шансове да де допуснат предлаганите промени в Подробния устройствен план.

Живка Котева: "Територията беше за озеленяване, а сега се появява индикация Обществено жилищно строителство". Димитър Павлов: "Думата е корупция, няма причина, която би накрала някой да иска да строи между 3000 човека в междублоково пространство, предвидено за зелена площ". Димитър Павлов: "Направиха Северна тангента, там има за 3 Младости място, защо тук".

Собственикът на имота веднъж е бил обезщетен с два апартамента от блока в съседство, твърдят недоволните граждани и не би трябвало да има претенции за терена. Кметът на "Младост" обаче твърди, че предназначението на терена още от 1997 година позволява строежа на 13-етажна сграда.

Ивайло Кукурин, кмет на район "Младост": Когато влязат багерите е твърде късно и защото обявихме на ранен етап има много възражения и ще се съобразим с тях. Като и тук ходът ни, за да гарантираме запазването е замяна с по-подходящ терен.

От другата страна на "Цариградско шосе", от картата на Боян Юруков най-видими са 5-те жилищни кули, всяка с 860 апартамента на мястото на взривения ИПК Родина. Строежът им вече е започнал.

Във виртуалната карта изникват и десетки 100 метрови небостъргачи по бул. "Тодор Александров", където те са допустими. Усилено строителство тече и по бул. "Г. М. Димитров" и новия "Филип Кутев". Строи се и по-крайните квартали като "Обеля".

Този строеж в квартал "Обеля 2" е един от 6-те, които дирекцията за Национален строителен контрол е спряла заради нарушения.

Емилия Тодорова: "Както виждате оградата се срути, падна, ревизионни шахти заминаха в рова, отводнителната система и тя замина, аварията е огромна и търпим всеки ден. Алчност, да застроим на дава декара, да има подземни гаражи, коли, тука сме вторите Елени". Лиляна Петрова, директор на ДНСК: "Строежът беше спрян, но тук има едно изключително нежелание на участниците в строителството да предприемат каквито и да било мерки за отстраняване на последствията от техните действия".

Строежът е спрян, но за кратко. Строителите ще продължат да си леят бетон, когато отстранят нарушенията си. А бетонът вода не попива.

Боян Юруков, ИТ специалист, граждански активист: "Причината за изискването да има озеленяване не просто, защото ни харесва да е зелено, това е плюс, или за замърсяването на въздуха много е важно, Защото това влияе, сградите да са като гъба, а не всичко се излива на улицата".

Но дори и София да си научи урока от Елените, оказва се че няма надеждни данни за деретата и заливните зони.

Безразборното строителство на мастодонти затлачва артериите на столицата, отдавна е причина за образуването на топлинни острови, по-тежки наводнения и по-трудно очистване на въздуха и затруднен трафик. При това съвсем ненужно. Защото и сега 30 процента от жилищата стоят празни. Крайно време е това да спре.