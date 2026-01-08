След стрелбата в Минеаполис – протести и сблъсъци с полицията

Протести, сблъсъци и арести в американския град Минеаполис, след като жена беше застреляна в автомобила си от служител на имиграционните власти. Напрежението в столицата на щата Минесота се покачи, след като стотици демонстранти се събраха на мястото на инцидента.

Жертвата е 37-годишна американска гражданка, а инцидентът става само на няколко пресечки от мястото, където преди години чернокожият Джордж Флойд беше убит от полицаи. Според министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, жената е убита при самозащита, след като се опитала да прегази имиграционните власти.

Ноем нарече случилото се "акт на домашен тероризъм". В отговор кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай, който е демократ, нарече казаното от нея "глупости" и настоя имиграционните незабавно да напуснат градовете-близнаци Минесота и Сейнт Пол. Над 2000 служители на агенцията за борба с имиграцията бяха разположени там, въпреки нежеланието на местните власти.