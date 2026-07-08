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Срещата Тръмп – Зеленски в Анкара: САЩ дават лиценз на Украйна за производство на системи „Пейтриът“

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Снимка: БТА
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Срещата на Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски бе очаквана с огромен интерес. Да очакваме ли мир скоро, както казваше Тръмп през последните дни?

За мир е рано да се говори, но пък новините за Украйна бяха добри. След години на молби от Киев Вашингтон даде лиценз за производство на системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ на украинска територия. След последните руски бомбардировки Украйна призна, че няма ракети за противовъздушна отбрана. Срещата беше добра, каза Зеленски след разговорите. Но самият лиценз едва ли ще реши проблемите на Украйна сега, тъй като производството на „Пейтриът“ отнема между 24 и 30 месеца. Тръмп и Зеленски показаха доста по-топли отношения в сравнение с предишни срещи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Ще ви дадем лиценз Украйна да произвежда „Пейтриът“. Това е страхотно. По този начин украинският президент не може да се оплаче, че не им даваме достатъчно. Все още не сме информирали компанията за това, но всичко ще се оправи, сигурни сме, че ще бъдат във възторг.“

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Имаме много неща за обсъждане. Разбира се, че сме благодарни за програмата на НАТО за Украйна. И искаме да споделим с вас някои подробности, които искаме да повдигнем по време на нашата среща – противовъздушната отбрана е приоритет.“

Двудневният форум мина при непрекъснати критики на Доналд Тръмп срещу съюзниците, че Вашингтон плаща милиарди за колективната отбрана. В Анкара той прекрати търговските връзки с Испания и за втори пореден ден бръкна в най-чувствителната рана на НАТО – Гренландия. „Искам потупване по рамото, искам лека целувка“ – това заяви Тръмп преди срещата в Анкара и желанието му се сбъдна. Остана доволен от ръста на разходите за отбрана и обяви срещата на върха за абсолютен успех и че е показала огромно единство.

Съюзниците обещаха над 50 милиарда долара инвестиции в отбраната. А за Украйна обещаха 70 милиарда евро военна помощ за 2026 г. В заключителното комюнике е записано ясно, че Иран не трябва да притежава ядрени оръжия, а съюзниците потвърдиха ангажимента си към член 5 от Договора за НАТО, който гласи, че атака срещу един е атака срещу всички.

#разговор Тръмп - Зеленски #САЩ #Украйна

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