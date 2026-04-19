БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Победителка на обръч стана европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна)

Стилияна Николова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

Родната грация, която вчера взе бронз в многобоя, изпълни много добре композицията си и беше оценена с 28.550 точки (трудност 12.900; артистичност 7.800; изпълнение 7.850). Българският шаб подаде контестация за за трудност с тяло, която обаче беше отхвърлена.

Победителка на обръч стана европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна) с 28.650 точки, а трета е рускинята с неутрален статут София Илтерякова с 28.450.

Олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев (Германия) допусна грешка и остана осма с 24.850.

По-късно днес Стилияна Николова ще играе на финалите на топка, бухалки и обръч. Ансамбълът на България за жени е финалист на три обръча и два чифта бухалки.

Свързани статии:

Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Шампион в многобоя стана представителката на Украйна Таисия...
Чете се за: 01:57 мин.
Стилияна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на Световната купа в Баку
Чете се за: 00:57 мин.
#Стилияна Николова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Художествена гимнастика

Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ