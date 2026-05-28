Търговия с влияние: Процес срещу брата на испанския премиер

В Испания започна процес срещу брата на премиера Педро Санчес. Давид Санчес отговаря за търговия с влияние.

Според обвинението той се е облагодетелствал при получаване на държавна длъжност. Изслушванията ще продължат до 10 юни. Ден по-рано полицията влезе в централата на управляващите социалисти в Мадрид. Целта бяха документи, свързани с машинации на бившия номер три в йерархията Сантос Сердан за възпрепятстване на разследвания срещу партията и обкръжението на премиера. Давид Санчес е композитори и диригент по-малкият и единствен брат на испанския премиер.