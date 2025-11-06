Тежката серия от мачове за Лудогорец продължава с визита на Ференцварош

Лудогорец гостува на Ференцварош в четвъртък, 6 ноември от 22:00 часа българско време в четвъртия си двубой от основната фаза на Лига Европа.

Българският шампион влиза в гостуването си в Будапеща след серия от тежки визити и незадоволителни резултати, като изключим класирането за осминафиналите за Купата на България след късен победен гол срещу втородивизионния Черноморец Бургас. „Зелените“ загубиха от ЦСКА 1948 с 4:5, а след това не успяха да победят и Черно море на „Тича“, завършвайки при 0:0. Всичко това доведе до изоставане от 11 точки от лидера Левски, макар и с мач по-малко от „сините“.

В Лига Европа отборът, който остана без треньор след раздялата с Руи Мота, е с един успех и две поражения дотук, като надви Малмьо с 2:1 като гост на старта, преди да инкасира последователни загуби от Бетис (0:2) и Йънг Бойс (2:3). За трети пореден двубой разградчани ще бъдат предвождани от временния наставник Тодор Живондов – треньор на дубъла, който класира отбора за следващата фаза за Купата и направи нулевото реми с Черно море.

„Смятам, че тази футболисти, които са тук, ще се справят с утрешния двубой. За този период те показват, че имат желанието да променят енергията в отбора и най-вече резултатите. Имам им пълно доверие и те се справят повече от отлично в процеса. Искам да променя желанието за игра и броя спечелени единоборства, защото, ако започнем да печелим единоборствата и имаме добро позициониране за втора топка, ще можем след това да развием добри контраатаки, а знаем скоростта на нашите състезатели“, каза Живондов на пресконференцията преди срещата.

„Лудогорец се нуждае от това да започне да печели. Знаем тежестта на този двубой. Ние вече сме в ситуация, в която трябва да играем на максималните си възможности и дори да ги надхвърляме, за да поставим началото на една серия, в която Лудогорец наистина да има друго лице, а не само да го очакваме без да се случва“, допълни наставникът.

Лудогорец беше спрян от Ференварош в трети квалификационен кръг на Шампионската лига по-рано през лятото. Мачът в Разград завърши при 0:0, преди унгарците да спечелят реванша с класическото 3:0 на собствен терен.

