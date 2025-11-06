БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежката серия от мачове за Лудогорец продължава с визита на Ференцварош

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
Лига Европа
Двубоят е тази вечер от 22:00 часа.

Ференцварош - Лудогорец
Снимка: startphoto.bg
Лудогорец гостува на Ференцварош в четвъртък, 6 ноември от 22:00 часа българско време в четвъртия си двубой от основната фаза на Лига Европа.

Българският шампион влиза в гостуването си в Будапеща след серия от тежки визити и незадоволителни резултати, като изключим класирането за осминафиналите за Купата на България след късен победен гол срещу втородивизионния Черноморец Бургас. „Зелените“ загубиха от ЦСКА 1948 с 4:5, а след това не успяха да победят и Черно море на „Тича“, завършвайки при 0:0. Всичко това доведе до изоставане от 11 точки от лидера Левски, макар и с мач по-малко от „сините“.

В Лига Европа отборът, който остана без треньор след раздялата с Руи Мота, е с един успех и две поражения дотук, като надви Малмьо с 2:1 като гост на старта, преди да инкасира последователни загуби от Бетис (0:2) и Йънг Бойс (2:3). За трети пореден двубой разградчани ще бъдат предвождани от временния наставник Тодор Живондов – треньор на дубъла, който класира отбора за следващата фаза за Купата и направи нулевото реми с Черно море.

„Смятам, че тази футболисти, които са тук, ще се справят с утрешния двубой. За този период те показват, че имат желанието да променят енергията в отбора и най-вече резултатите. Имам им пълно доверие и те се справят повече от отлично в процеса. Искам да променя желанието за игра и броя спечелени единоборства, защото, ако започнем да печелим единоборствата и имаме добро позициониране за втора топка, ще можем след това да развием добри контраатаки, а знаем скоростта на нашите състезатели“, каза Живондов на пресконференцията преди срещата.

„Лудогорец се нуждае от това да започне да печели. Знаем тежестта на този двубой. Ние вече сме в ситуация, в която трябва да играем на максималните си възможности и дори да ги надхвърляме, за да поставим началото на една серия, в която Лудогорец наистина да има друго лице, а не само да го очакваме без да се случва“, допълни наставникът.

Лудогорец беше спрян от Ференварош в трети квалификационен кръг на Шампионската лига по-рано през лятото. Мачът в Разград завърши при 0:0, преди унгарците да спечелят реванша с класическото 3:0 на собствен терен.

Пълна програма за мачовете от четвъртия кръг на Лига Европа:

19:45

Базел – ФКСБ
Цървена звезда – Лил
Ница – Фрайбург
Утрехт – Порто
РБ Залцбург – Го Ахед Ийгълс
Мидтиланд – Селтик
Динамо Загреб – Селта
Малмьо – Панатинайкос
Щурм Грац – Нотингам Форест

22:00

ПАОК – Йънг Бойс
Астън Вила – Макаби Тел Авив
Щутгарт – Фейенорд
Виктория Пилзен – Фенербахче
Ференцварош – Лудогорец
Рейнджърс – Рома
Бетис – Лион
Брага – Генк
Болоня – Бран

#Ференцварош #Лудогорец

