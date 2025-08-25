БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ

Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Всички пари ще бъдат дарени на болни деца, написа бащата Николай Попов

бащата сияна дарява цялото обезщетение деца неравностойно положение
Снимка: Николай Попов/Фейсбук
Родителите на загиналата в катастрофа край Телиш Сияна са получили 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ, като претенциите на останалите ѝ наследници не са уважени. Това съобщи бащата на Сияна Николай Попов с публикация във Фейсбук.

"На толкова се оценява животът на едно дете в България. Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук. Ще настояваме обезщетението да бъде преразгледано. Както и ще подадем жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи ще заведем съдебни дела. Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца.Това е моята кауза. Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България".

Попов съобщава още, че част от средствата ще бъдат изпратени за лечението на 4-годишния Мартин, пометен заедно с майка си Христина от АТВ в Слънчев бряг.

"Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден. Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти. Днес за първи път се почуствах малко по добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна", пише Николай Попов.

# обезщетение #Николай Попов #Сияна

