"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ

Родителите на загиналата в катастрофа край Телиш Сияна са получили 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ, като претенциите на останалите ѝ наследници не са уважени. Това съобщи бащата на Сияна Николай Попов с публикация във Фейсбук.

"На толкова се оценява животът на едно дете в България. Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук. Ще настояваме обезщетението да бъде преразгледано. Както и ще подадем жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи ще заведем съдебни дела. Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца.Това е моята кауза. Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България".

Попов съобщава още, че част от средствата ще бъдат изпратени за лечението на 4-годишния Мартин, пометен заедно с майка си Христина от АТВ в Слънчев бряг.