Владимир Зографски се класира за основното състезание по ски скок от Световната купа в Рука, Финландия.

Най-добрият български ски скачач постигна резултат от 133,5 метра в квалификацията на голямата шанца, за което получи 138,6 точки. Това му отреди 21-во място в подреждането, като първите 50 състезатели продължават към основната надпревара.

Най-добър резултат в квалификацията записа норвежецът Мариус Линдвик, който преодоля 142,5 метра и събра 169,5 точки.

Финландският зимен център е свързан с един от най-големите успехи в кариерата на Зографски. През миналия сезон именно в Рука българинът записа рекордното си четвърто място в Световната купа.

Първото от двете състезания в Рука е в събота от 17:30 часа.