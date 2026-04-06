Ямбол застана зад каузата за възстановяването на най-стария храм в града – „Света Троица“

С благотворителен базар на Цветница за девета поредна година Ямбол застана зад каузата за възстановяването на най-стария православен храм в града – „Света Троица“. Храмът датира от XVII век и през годините е преживял разрушения и възстановяване, а днес продължава да бъде духовен символ за града. И тази година десетки доброволци и миряни се включиха, а инициативата продължава да привлича все по-широка подкрепа.

В двора на храма хора от всички възрасти подадоха ръка за общата кауза. Сред тях е Деляна – доброволка, която години наред подкрепя възстановяването на „Света Троица“ и участва активно във всички кампании.

Деляна Трочкова, доброволец: „Каузата е много добра и трябва всеки един гражданин да се включи в нея. Намирам това за наш дълг.“

Кампанията започва преди години, когато църквата е била в тежко състояние. Днес вече са извършени редица ремонти, а резултатите насърчават все повече хора да се включват. След тазгодишния базар събраните средства достигат 5200 евро – най-високата сума досега.

Иван Радичков: „Да почетем празника като всички българи. Всичко, което се направи, е полезно, но малко са хората, които го правят това нещо с добро сърце. Хората, които имат, не си отварят сърцата, тука аз не виждам такива хора, които имат такива средства, да се трогнат от тия неща.“

Средствата ще бъдат вложени във вътрешното възстановяване – стенописи, дърворезба и довършителни работи.

Руска Маринова: „Аз си вярвам и уважавам всички религиозни празници. Имам двама внука Росеновци, да са ми живи и здрави.“

Активно участие тази година имат и децата от квартала, които също се включват в подготовката на празника.

Деляна Трочкова, доброволец: „Децата вчера всичката върба, която днес ще бъде подарена на миряните, те я увиха в красиви венци – това е техният личен труд и принос към днешния празник. Също изработиха много сувенири, приготвиха домашни сладки, почистиха двора на храма и постоянно доброволстват не само през кампаниите, които ние организираме, за което много им благодаря.“

В празничния ден храмът събра хора от различни поколения – обединени от вярата и желанието да помогнат. Въпреки трудностите, каузата продължава. Защото „Света Троица“ не е просто храм, а част от историята и духа на Ямбол – светиня, която хората тук искат да съхранят и предадат на следващите поколения.