Йонас Вингегор: Джиро д‘Италия е тежко състезание, ще бъде невероятно да го спечеля

Големият фаворит за трофея от Джиро д‘Италия Йонас Вингегор даде специално интервю за БНТ минутки преди началото на втория етап от престижната надпревара – 211 км от Бургас до Велико Търново.

„Очаквам трудни три седмици. Има много силни състезатели тук. Ще направя всичко, което е по силите ми. Това е много силно състезание и не трябва да се подценява никой. Самото състезание е много тежко и много дълго“, коментира датчанинът, за когото това е дебют в Джиро д‘ Италия. „Джирото е голямо състезание, важно състезание. Още от дете съм го гледал и мечтаел да спечеля. Ако успея да спечеля ще бъде нещо невероятно за мен. Щастлив съм да бъда тук и да се състезавам“, добави Вингегор.

Колоездачът добави, че като дете е посещавал България със своите родители, но не успя да назове точно мястото, на което бил у нас. „Беше някъде по крайбрежието, не помня точно къде“, добави датчанинът.

