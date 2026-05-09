Йонас Вингегор: Джиро д‘Италия е тежко състезание, ще бъде невероятно да го спечеля

Спорт
Датчанинът е сочен за основен фаворит за трофея.

Големият фаворит за трофея от Джиро д‘Италия Йонас Вингегор даде специално интервю за БНТ минутки преди началото на втория етап от престижната надпревара – 211 км от Бургас до Велико Търново.

„Очаквам трудни три седмици. Има много силни състезатели тук. Ще направя всичко, което е по силите ми. Това е много силно състезание и не трябва да се подценява никой. Самото състезание е много тежко и много дълго“, коментира датчанинът, за когото това е дебют в Джиро д‘ Италия.

„Джирото е голямо състезание, важно състезание. Още от дете съм го гледал и мечтаел да спечеля. Ако успея да спечеля ще бъде нещо невероятно за мен. Щастлив съм да бъда тук и да се състезавам“, добави Вингегор.

Колоездачът добави, че като дете е посещавал България със своите родители, но не успя да назове точно мястото, на което бил у нас. „Беше някъде по крайбрежието, не помня точно къде“, добави датчанинът.

