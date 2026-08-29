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ЦСКА се готви за завръщане на "Българска армия“ през октомври

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Спорт
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Последният разрешителен акт за новия стадион се очаква през септември, а преди официалното откриване може да бъде организиран тестов мач

цска готви завръщане българска армияldquo октомври
Снимка: БТА
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ЦСКА се приближава до дългоочакваното си завръщане на стадион "Българска армия“. Очакванията са "червените“ да изиграят първия си официален двубой на обновеното съоръжение след паузата за националните отбори през октомври.

Информацията разкри журналистът Динко Гоцев в подкаста "Още от дете“. По думите му последният необходим разрешителен акт за стадиона се очаква да бъде получен около средата на септември.

"Доколкото чух, пак от човек, който е сравнително близо до клуба, на 13 или 14 септември реално ще бъде взет последният акт за стадиона. Тоест, бих казал, че преди паузата за националните отбори няма да стане, но веднага след паузата ще е първият мач“, заяви Гоцев.

Преди официалното завръщане на представителния отбор обаче на "Българска армия“ може да бъде организирана контролна или тестова среща. Възможността е това да се случи именно по време на паузата за националните отбори.

Подобен двубой би имал важно значение и за процедурата по получаването на категория 4 от УЕФА, която би позволила на съоръжението да приема срещи от най-високо европейско ниво.

За покриването на изискванията трябва да бъде проведен тестов мач с присъствието на ограничен брой зрители – около 1000 души. Целта е да бъдат проверени организацията на входовете и изходите, както и процедурите при евентуална евакуация.

Срещата трябва да послужи и за изпитание на останалата инфраструктура на стадиона. Необходимо е да бъде проверена работата на телевизионните екипи на място, както и функционирането на системата ВАР.

Така при изпълнение на оставащите административни и технически процедури ЦСКА може да се завърне в своя дом още през октомври, като тестова среща на новата "Българска армия“ е възможно да предшества първия официален мач.

#ПФК ЦСКА София #Стадион "Българска армия"

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