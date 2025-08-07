БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Гледайте преките предавания от 7 до 10 август!

бнт излъчи европейското първенство лека атлетика юноши девойки тампере
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Финландският град Тампере събира най-големите атлетически надежди на Европа. 1300 талантливи състезатели ще си оспорват 44 комплекта медали.

16 българи тръгват с амбиции да покажат най-доброто от себе си и да заявят претенциите си за челните места.

Вижте състава на България ТУК!

Зинга Барбоса Фирмино: Гоним 16-ия метър

Сияна Бръмбарова: Надявам се на нов личен резултат

Георги Петков: Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто

Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Кристина Петкова отпадна в квалификациите на 400 м в Тампере

Васил Антонов също не преодоля квалификациите на 400 м в Тампере

Димо Андреев остана първи извън финала в хвърлянето на чук в Тампере

Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 м в Тампере

Стилиян Орлинов осигури първия български финал на европейското в Тампере

Георги Петков не намери място в полуфиналите на 100 м в Тампере

Анжелина Петкова се размина с финала на троен скок в Тампере

Програма на преките предавания по БНТ 3:

07.08. четвъртък: 17:55 ч.

08.08. петък: 11:00 ч., 15:50 ч.

09.08. събота: 10:40 ч., 17:00 ч.

10.08. неделя: 10:25 ч., 16:45 ч.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки от 7 до 10 август по БНТ 3!

Свързани статии:

16 българи ще участват на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки
16 българи ще участват на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки
БНТ 3 ще излъчва пряко от Тампере шампионата от 7 до 10 август 
Чете се за: 08:52 мин.
#европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Темпере 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и произведени ли са в България?
1
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и...
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
2
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
3
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване?
6
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Други спортове

Евгений Балев: 72-а Колоездачна обиколка на България ще има
Евгений Балев: 72-а Колоездачна обиколка на България ще има
Спортни новини 07.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 07.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 07.08.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 07.08.2025 г., 09:10 ч.
Спортни новини 06.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 06.08.2025 г., 20:50 ч.
Никола Цолов: Искам да приключа сезона на „Монца“ с повод за радост Никола Цолов: Искам да приключа сезона на „Монца“ с повод за радост
Чете се за: 02:55 мин.
Белият дом ще се включи в организацията на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. Белият дом ще се включи в организацията на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция в Созопол: Инспектори проверяват търговски обекти
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Все по-горещо в близките дни
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ