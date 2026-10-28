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Как победителите във вота в Сърбия ще променят медийният пейзаж?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Снимка: БТА
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След историческата победа на изборите в Сърбия, от „Студентска листа" дават заявка, че гарантирането на медийната независимост ще бъде сред приоритетите им. В открито писмо днес, формацията настоя за оставки на ръководството и редакторите на новинарските програми на обществените радио и телевизия. Беше поискано отнемането на лиценза на друга про-правителствена телевизия. Още за медиите в Сърбия и техните извинения към гражданите.

Милена Божович Манич, „Студентска листа – Студентите печелят“: „Уважаеми граждани, днес внесохме писмо до ръководството на Радио и телевизия Сърбия. Смятаме, че отговорността трябва да започне от най-високото ниво и затова, в съответствие със закона, настояваме за оставки.“

И докато едни празнуваха победата на студентите в нощта на вота, няколко стотин души се опитаха да щурмуват сградата на про-правителствената телевизия Пинк.

В изборната нощ около 30 души нахлуха прекъснаха програмата на телевизия „Информър“, която също се смята за близка до властта. От сградата беше изведен собственикът и главен редактор Драган Вучичевич. Бившият президент Александър Вучич нарече нахлуването атака срещу свободата на словото. Ден по-късно 33 организации и граждански формации поискаха от Регулаторния орган за електронни медии да отнеме лиценза на телевизия „Информър“. Обвиняват я в проповядване на култура на насилие, използване на реч на омразата и целенасочени очернящи кампании срещу несъгласни с властта.

Ивана Стефанович, изпълнителен директор на фондация „Славко Чурувия": „Много е важно Регулаторният орган за електронни медии да подходи много сериозно към тази инициатива. И да осъзнава, че тук не става въпрос просто за медиите в страната, а че от това решение зависи възстановяването на гражданското общество.“

Снимки: БТА

Според неправителствена организация, обществените телевизии са дали 3/4 от времето за политика на представители на властта, а „Студентската листа“ е била представена негативно в повече от 80% от случаите.

Горан Ерор, тв водещ: „В продължение на много години обществената медия не изпълняваше ролята си. Имаше премълчаване, затваряхме си очите, информацията беше поднесена едностранчиво, отразяването беше безкритично, правилните въпроси не бяха задавани, или изобщо нямаше въпроси. И за всичко това ние дължим извинение на нашите зрители.“

С това извинение и с кадри от бурните празненства след победата на „Студентска листа", които не бяха показани в изборната нощ, започна новинарската си емисия сръбската обществена телевизия „Радио и телевизия на Войводина" в началото на тази седмицата. Идентична тенденция се наблюдаваше и сред медиите в Унгария след победата на Петер Мадяр над Виктор Орбан.

#медиен пейзаж #победители във вота #Сърбия

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