Малена и Тервел Замфирови – посланици за борба срещу хазартната зависимост

Сноубордистите Малена и Тервел Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу хазартната зависимост. Това обявиха министър-председателят на служебното правителство Андрей Гюров и министъра на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски.
Въпреки краткия си мандат служебният кабинет разработва стратегия за борба с хазартната зависимост, която има за цел, чрез светлия пример на успешните спортисти, да даде пример за противодействие на вредните пороци.
"Този пример има своите лице и своя образ. Ние сме изключително щастливи, че Малена и Тервел Замфирови се съгласиха да се включат като посланици в нашата кампания срещу хазартната зависимост, защото те са пример за млади одухотворени успели български младежи, които само ще ни радват със своите спортни успехи", сподели Гюров на пресконференция.
"Борбата с хазартната зависимост е вече национална кауза и вече наша лична. Ние ще се стремим, с добрия пример, да представим спорта като единствена здравословна алтернатива и морална алтернатива на зависимостите. Всичко, което може да се вземе от хазарта, може да се вземе и от спорта. Здравословният начин за получаване на допамин е чрез спорта, а не чрез зависимостите", каза Тервел Замфиров.