Малена и Тервел Замфирови – посланици за борба срещу хазартната зависимост

Сноубордистите Малена и Тервел Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу хазартната зависимост. Това обявиха министър-председателят на служебното правителство Андрей Гюров и министъра на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски.

Въпреки краткия си мандат служебният кабинет разработва стратегия за борба с хазартната зависимост, която има за цел, чрез светлия пример на успешните спортисти, да даде пример за противодействие на вредните пороци.