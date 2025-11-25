Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?

Можете да питате в секцията "Моите въпроси за еврото" на сайта ни bntnews.bg
Седмици преди въвеждане на еврото продължаваме да търсим отговори на вашите въпроси, свързани с промените след 1 януари.
Можете да питате в секцията "Моите въпроси за еврото" на сайта ни bntnews.bg или като сканирате QR кода на екрана.
Галина Митова: Ако след 01.01.2026 година внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
"Аз не съм сигурен, че банкоматите ще вземат левове. Не съм се замислял, но най-вероятно няма да можете да внасяте през банкомат левове, защото те ще бъдат заредени с евро, чисто технически нашите банкомати не са направени да работят с повече от една валута. По-принцип най-сигурният начин да се обменят пари е да се вкарат в банкова сметка и там банката ще го направи безплатно за сметка на банката ще бъде това нещо и на държавата, така че и всякакви рискове, свързани с фалшиви, нефалшиви, нови, стари ще бъдат елиминирани", коментира банкерът Левон Хампарцумян.