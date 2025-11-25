БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 00:52 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
25796
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
Запази

Можете да питате в секцията "Моите въпроси за еврото" на сайта ни bntnews.bg

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Седмици преди въвеждане на еврото продължаваме да търсим отговори на вашите въпроси, свързани с промените след 1 януари.

Можете да питате в секцията "Моите въпроси за еврото" на сайта ни bntnews.bg или като сканирате QR кода на екрана.

Галина Митова: Ако след 01.01.2026 година внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?

"Аз не съм сигурен, че банкоматите ще вземат левове. Не съм се замислял, но най-вероятно няма да можете да внасяте през банкомат левове, защото те ще бъдат заредени с евро, чисто технически нашите банкомати не са направени да работят с повече от една валута. По-принцип най-сигурният начин да се обменят пари е да се вкарат в банкова сметка и там банката ще го направи безплатно за сметка на банката ще бъде това нещо и на държавата, така че и всякакви рискове, свързани с фалшиви, нефалшиви, нови, стари ще бъдат елиминирани", коментира банкерът Левон Хампарцумян.

#моите въпроси за еврото #"Моите въпроси за €" #България и еврото #България в еврозоната #въвеждане на еврото #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
1
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
2
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
3
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
4
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
5
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Парламентът събра кворум от втория опит
6
Парламентът събра кворум от втория опит

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: България и еврото

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
София е домакин на финансова конференция за еврозоната София е домакин на финансова конференция за еврозоната
14626
Чете се за: 00:25 мин.
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България? Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
15798
Чете се за: 03:47 мин.
"Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване на жилищата? "Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване на жилищата?
Чете се за: 01:15 мин.
Отпускат средства на "Български пощи" за първоначално зареждане на станциите с евро Отпускат средства на "Български пощи" за първоначално зареждане на станциите с евро
Чете се за: 01:12 мин.
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари? Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
Чете се за: 05:15 мин.

Водещи новини

Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР) Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР)
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ