НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки

Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки

Спорт
Гледайте преките предавания от 7 до 10 август!

Финландският град Тампере събира най-големите атлетически надежди на Европа. 1300 талантливи състезатели ще си оспорват 44 комплекта медали.

16 българи тръгват с амбиции да покажат най-доброто от себе си и да заявят претенциите си за челните места.

Вижте състава на България ТУК!

Зинга Барбоса Фирмино: Гоним 16-ия метър

Сияна Бръмбарова: Надявам се на нов личен резултат

Георги Петков: Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто

Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година

Програма на преките предавания по БНТ 3:

07.08. четвъртък: 10:00 ч., 17:55 ч.

08.08. петък: 11:00 ч., 15:50 ч.

09.08. събота: 10:40 ч., 17:00 ч.

10.08. неделя: 10:25 ч., 16:45 ч.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки от 7 до 10 август по БНТ 3!

#европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Темпере 2025

