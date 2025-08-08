НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Гледайте преките предавания от 7 до 10 август!

Финландският град Тампере събира най-големите атлетически надежди на Европа. 1300 талантливи състезатели ще си оспорват 44 комплекта медали.

16 българи тръгват с амбиции да покажат най-доброто от себе си и да заявят претенциите си за челните места.

Вижте състава на България ТУК!

Зинга Барбоса Фирмино: Гоним 16-ия метър

Сияна Бръмбарова: Надявам се на нов личен резултат

Георги Петков: Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто

Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Кристина Петкова отпадна в квалификациите на 400 м в Тампере

Васил Антонов също не преодоля квалификациите на 400 м в Тампере

Димо Андреев остана първи извън финала в хвърлянето на чук в Тампере

Радина Величкова се класира за полуфиналите на 100 м в Тампере

Стилиян Орлинов осигури първия български финал на европейското в Тампере

Георги Петков не намери място в полуфиналите на 100 м в Тампере

Анжелина Петкова се размина с финала на троен скок в Тампере

Натали Костова се пребори за финал на европейското по лека атлетика в Тампере

Рая Димитрова даде шесто време в серията си на 200 метра в Тампере

Програма на преките предавания по БНТ 3:

08.08. петък: 15:50 ч.

09.08. събота: 10:40 ч., 17:00 ч.

10.08. неделя: 10:25 ч., 16:45 ч.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки от 7 до 10 август по БНТ 3!

16 българи ще участват на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки
16 българи ще участват на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки
БНТ 3 ще излъчва пряко от Тампере шампионата от 7 до 10 август 
Чете се за: 08:52 мин.
#европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Темпере 2025

