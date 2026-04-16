Нови удари в Одеса и Киев: Четирима загинали, над 30 ранени

Диана Симеонова
Чете се за: 01:05 мин.
Сред жертвите е 12-годишно дете

Четирима души са загинали и над 30 са ранени при руски удари в Одеса, Киев и няколко града в централна Украйна.

Атаката в Одеса е поразила 9-етажна жилищна сграда. Един апартамент е бил напълно унищожен, а щети има по още три. Загинал е 60-годишен мъж, ранени са шестима.

В Киев двама души, сред които и 12-годишно дете, са загинали, а ранените са 17. Съобщава се за пожари и щети в няколко района.

Един човек е загинал и в Днипро в централна Украйна, където горят жилищни сгради. Има и 10 ранени.

#централна Украйна #войната в УКрайа #Русия #киев #одеса #Украйна

