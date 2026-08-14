БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новият участък на метрото: Линия 3 вече стигна до квартал "Левски Г" (СНИМКИ)

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Три нови метростанции вече са част от третата линия на столичното метро. Те са „Стадион Георги Аспарухов“, "Бесарабия" и "Генерал Владимир Вазов" и свързват жителите на район "Подуяне" директно с централната част на града и западните квартали. Откриването на новите станции днес беше съпътствано със специална музикална програма с участието на Гвардейския представителен духов оркестър.

От този влак днес започва пътуването по новото близо 3-километрото трасе от третата линия на метрото, което свързва кварталите "Хаджи Димитър" и "Левски Г".

Точно в 12.00 часа влаковете по линията потеглиха, не закъсняха и най-нетърпеливите, за да се качат и да видят новите метростанции.

Пламена Иванова: "От "Цар Борис" се качих и е супер удобно за нашия квартал "Сухата река". Чисти, удобни, бързо най-вече, много добре."

Стефка: "Чудесни сме, подмладихме се, живеем сега като тинейджъри."

Иванка Георгиева: "Много ни е хубаво и благодарим. Ние сме щастливци."

Спас: "Оставяме колите в гаражите и започваме да ползваме само метрото."

Емоционален бе денят и за водещата на "По света и у нас" Надя Обретенова, чийто глас е свързан със софийското метро още от неговото построяване. Днес тя споделя, че звученето във влаковете вече е по-модерно и европейско.

Надя Обретенова, водещ на "По света и у нас": "Всяка една станция е минала през сърцето ми, когато съм правила записите и съм още по-щастлива, когато строители на метрото и хората, които са в неговата експлоатация ми казват "златният глас" на софийското метро. За мен това е особена чест и особена привилегия.

Всяка от новите станции има свой облик - тук на "Стадион Георги Аспарухов", дизайнът е посветен на легендарния футболист.

Линиите на софийското метро достигат 55 км с новото трасе, а още хиляди пътници ще разчитат на него всеки ден.

Васил Терзиев, кмет на София: "Това ще даде възможност на над 45 000 софиянци да пътуват по-комфортно, осигуряваме връзка с наземен транспорт, за да може и жители на други квартали като "Кремиковци" да имат достъп до метрото. Много вважна стъпка е в развитието на градския транспорт в София. Работата продължава. Активно се работи по шестте отсечки в посока "Слатина"."

Кметът на район "Подуяне" обяви, че се работи активно и по буферните паркинги около метростанциите.

Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне": "Ген. Вл. Вазов" ще разполага с буферен паркинг със 100 места, а до метространция "Бесарабия" още 400 места, целта - жителите и гостите на града да спират колите тук и да продължават с метрото и с градския транспорт."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

С пускането на новите три метростанции се очаква автомобилният трафик в района да намалее с до 25%.

#три нови станции #София #метро

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Многобой на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Многобой на ансамблите на световното първенство по...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
5
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Регионални

Променят маршрутите на градския транспорт в кв. "Кремиковци" с пускането на новия участък от метрото
Променят маршрутите на градския транспорт в кв. "Кремиковци" с пускането на новия участък от метрото
Старт на ветроходната регата "Кор Кароли във Варненския залив Старт на ветроходната регата "Кор Кароли във Варненския залив
Чете се за: 00:50 мин.
В Деня на Варна: Огромна опашка от миряни за чудотворната икона на "Богородица Хавайска" В Деня на Варна: Огромна опашка от миряни за чудотворната икона на "Богородица Хавайска"
Чете се за: 01:30 мин.
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:02 мин.
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица" Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Чете се за: 01:52 мин.
"Бетонни сънища": С послание за бъдещето започна шестото издание на фестивала "Опън Бузлуджа" "Бетонни сънища": С послание за бъдещето започна шестото издание на фестивала "Опън Бузлуджа"
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Оставиха в ареста мъжа с наркотици и бебе в колата в столичния квартал “Редута”
Оставиха в ареста мъжа с наркотици и бебе в колата в столичния...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица" Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Заради жегата в Рим: Нощни посещения на туристите в Колизеума,...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
В Деня на Варна: Огромна опашка от миряни за чудотворната икона на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ