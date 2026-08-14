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Новият участък на метрото: Пускат в движение продължението на Линия 3 до "Левски Г"

Алекс Христов от Алекс Христов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Три нови метростанции вече са част от третата линия на столичното метро. Днес участъкът от „Хаджи Димитър" до „Левски Г" официално се открива, а вече започна и редовното движение на влаковете.

Трите нови метростанции в София свързват кварталите „Хаджи Димитър“ и „Левски Г“. Новият участък е с дължина близо 3 километра и включва станциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Генерал Владимир Вазов“. Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ се намира на булевард „Владимир Вазов“, в непосредствена близост до едноименния стадион в квартал „Сухата река“. Станцията е модерна и просторна.

Очаква се около 45 000 души дневно да използват трите нови метростанции. С откриването им район „Подуяне“ получава по-добра транспортна свързаност с централната градска част, както и със западните квартали на София. По време на представянето беше посочено, че с пускането в експлоатация на новия участък автомобилният трафик в района се очаква да намалее с около 25%.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“: „Нов размах на транспортния оператор, за който малко се говори в София и е ден за благодарност на нашите служители, които работят денонощно.“

- Колко е важно метрото за София като столица?

- При условие, че надвишава 50% от трафика и от транспортната схема, мисля, че е много важно, но наистина е важно и да бъде в синхрон с останалия градски транспорт.“

Кристиян Христов, кмет на район „Подуяне“: „Мога да допълня, че работим активно по буферните паркинги с новите метростанции. Генерал Владимир Вазов ще разполага с буферен паркинг за 100 места, а до метростанция „Бесарабия“ още 400 паркоместа.“

Вече започнаха да се движат и първите влакове точно в 12.00 часа, а първите пътници вече използват трите нови метростанции. Днес специално за откриването, входът за трите метростанции е безплатен.

Вижте още в прякото включване на Алекс Христов

#участък Левски-Г #новите линии #метро

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