БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След срещата САЩ – Украйна – Русия: По-близо ли е мирът в Украйна?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Запази

По думите на Тръмп, и украинският, и руският президент искат край на войната

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Абу Даби ще се проведе първата, от началото на войната в Украйна, тристранна среща между представители на Съединените щати, Украйна и Русия. Въпросът за териториите ще бъде сред акцентите в разговорите, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски. И за Кремъл това остава ключова тема, стана ясно след срещата между Владимир Путин и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва.

На срещата в Абу ДАби ще присъстват представител на украинското разузнаване, а въпросът за териториите ще е сред основните теми, е заявил в писмена комуникация с журналисти украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, след като му бъде докладвано съдържанието на разговорите, той ще запознае с него и европейските партньори на Украйна. Зеленски е написал, че е коментирал с американския си колега осигуряването на допълнителни ракети за Украйна, както и създаването на свободна икономическа зона. По думите на Зеленски той чака Тръмп да определи дата и място за подписването на гаранциите за сигурност в Украйна.

Русия съгласува следващите стъпки за постигане на мир в Украйна с американските представители, но подчерта, че териториалният въпрос остава ключов елемент. Това стана ясно след почти 4 часовите разговори между президента Владимир Путин и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. От Кремъл определиха дискусията като "важна" и много "откровена".

Юрий Ушаков, съветник на Кремъл: "Най-важното е, че по време на тези разговори между нашия президент и американците за пореден път беше потвърдено, че без решение на териториалния въпрос, според формулата, договорена в Анкъридж, няма надежда за дългосрочно уреждане на конфликта. Ние, както подчерта Владимир Путин, сме искрено заинтересовани от разрешаването на украинската криза чрез политически и дипломатически средства."

Ушаков добави, че докато това не бъде постигнато, Русия ще продължи да изпълнява целите на Специалната военна операция, както в страната наричат войната. По думите на съветника, освен работна група по сигурността, в ОАЕ ще има и работа група по икономически въпроси. Според президента на САЩ - Доналд Тръмп, лидерите в Киев и Москва искат край на войната.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не правя никакви предсказания. Няма промяна. Мисля, че президентът Путин иска да има сделка. Мисля, че президентът Зеленски също би желал да има сделка."

Всичко е заради територии - думи на президента Володимир Зеленски в кулоарите на световния икономически форум в Давос. Според анализатори основният спор е заради Донбас. Руския иска контрол върху целия регион, който не е превзела изцяло. Украйна многократни е повторила, че няма да прекрачи тази червена линия и да предаде територия. Очаква се тристранната среща в Абу Даби да продължи и утре.

снимки: БГНЕС

#Юрий Ушаков #преговори за мир в Украйна #войната в Украйна #САЩ - Русия

Последвайте ни

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
3
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
4
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
5
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
6
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
5
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Русия

ОАЕ ще бъде домакин на среща САЩ - Украйна - Русия
ОАЕ ще бъде домакин на среща САЩ - Украйна - Русия
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:37 мин.
Надежда за мир в Украйна Надежда за мир в Украйна
Чете се за: 00:45 мин.
Темата "Украйна" на заден план в Давос Темата "Украйна" на заден план в Давос
Чете се за: 00:55 мин.
Снежен апокалипсис парализира Камчатка (ВИДЕО) Снежен апокалипсис парализира Камчатка (ВИДЕО)
6235
Чете се за: 00:32 мин.
Преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна продължават в Давос Преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна продължават в Давос
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Почина писателят Калин Терзийски
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ