След срещата САЩ – Украйна – Русия: По-близо ли е мирът в Украйна?

В Абу Даби ще се проведе първата, от началото на войната в Украйна, тристранна среща между представители на Съединените щати, Украйна и Русия. Въпросът за териториите ще бъде сред акцентите в разговорите, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски. И за Кремъл това остава ключова тема, стана ясно след срещата между Владимир Путин и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва.

На срещата в Абу ДАби ще присъстват представител на украинското разузнаване, а въпросът за териториите ще е сред основните теми, е заявил в писмена комуникация с журналисти украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, след като му бъде докладвано съдържанието на разговорите, той ще запознае с него и европейските партньори на Украйна. Зеленски е написал, че е коментирал с американския си колега осигуряването на допълнителни ракети за Украйна, както и създаването на свободна икономическа зона. По думите на Зеленски той чака Тръмп да определи дата и място за подписването на гаранциите за сигурност в Украйна.

Русия съгласува следващите стъпки за постигане на мир в Украйна с американските представители, но подчерта, че териториалният въпрос остава ключов елемент. Това стана ясно след почти 4 часовите разговори между президента Владимир Путин и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. От Кремъл определиха дискусията като "важна" и много "откровена".

Юрий Ушаков, съветник на Кремъл: "Най-важното е, че по време на тези разговори между нашия президент и американците за пореден път беше потвърдено, че без решение на териториалния въпрос, според формулата, договорена в Анкъридж, няма надежда за дългосрочно уреждане на конфликта. Ние, както подчерта Владимир Путин, сме искрено заинтересовани от разрешаването на украинската криза чрез политически и дипломатически средства."

Ушаков добави, че докато това не бъде постигнато, Русия ще продължи да изпълнява целите на Специалната военна операция, както в страната наричат войната. По думите на съветника, освен работна група по сигурността, в ОАЕ ще има и работа група по икономически въпроси. Според президента на САЩ - Доналд Тръмп, лидерите в Киев и Москва искат край на войната.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не правя никакви предсказания. Няма промяна. Мисля, че президентът Путин иска да има сделка. Мисля, че президентът Зеленски също би желал да има сделка."

Всичко е заради територии - думи на президента Володимир Зеленски в кулоарите на световния икономически форум в Давос. Според анализатори основният спор е заради Донбас. Руския иска контрол върху целия регион, който не е превзела изцяло. Украйна многократни е повторила, че няма да прекрачи тази червена линия и да предаде територия. Очаква се тристранната среща в Абу Даби да продължи и утре.

