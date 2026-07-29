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След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за 300 ракети "Пейтриът"

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Снимка: БТА
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Съединените щати и Украйна ще продължат процеса за получаване на лиценз за производство на ракети "Пейтриът". Това стана ясно след срещата на Доналд Тръмп и Володимир Зеленски във Вашингтон. Украинският президент е помолил американския си колега за спешен "зимен пакет" от 300 ракети-прехващачи, като в замяна е обещал с "всякакви военни технологии и опит". А Сенатът одобри пакет тежки санкции срещу Русия.

Малко повече от час и при закрити врата протече срещата между президентите на Съединените щати и Украйна – Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "По отношение на лиценза за "Пейтриът" – разговорите започнаха в Анкара. Имахме много добра среща с президента Тръмп. Той се съгласи, че ще ни даде лиценз. След това имах среща с представители на фирми производители, много мощни военни компании от Съединените щати. Надявам се, че ще реализираме съвместното производство."

В интервю за Фокс нюз Зеленски каза още, че сега инициативата във войната не е на Путин и че само той не иска да бъде сложен край на военните действия. Американският президент беше лаконичен.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Голяма чест да се срещна с президента на Украйна Зеленски. Бяха обсъдени много теми. Срещата премина много добре."

С 86 гласа За и 12 ПРОТИВ, американският Сенат придвижи законопроект за санкции срещу Русия. По силата на документа президентът Доналд Тръмп ще може да наложи мита до 100% върху вноса от Китай, Индия и редица други държави, които купуват руски енергоносители или помагат на Москва да заобикаля санкциите. Тръмп ще може да облага внос от Русия с 500 % мито. Зеленски проследи вота и благодари за подкрепата.

Джим Риш, сенатор от Републиканската партия: "Намираме се в повратна точка за войната в Украйна. И както видяхте този законопроект се ползва с голяма подкрепа и от двете партии. Пътят до тук беше дълъг."

Ричард Блументал, сенатор от Демократическата партия: "Този законопроект казва на Владимир Путин: Дните на войната са преброени. Вие сте от губещата страна. По-добре е да седнете на масата за преговори сега, вместо да жертвате още хора, да губите пари, да съсипвате икономиката си и да рушите позицията си по света. Америка застава зад Украйна."

Законопроектът трябва да премине през още няколко процедурни гласувания в Сената, а след това да бъде разгледан от Камарата на представителите. Гласуването се проведе в деня на прощаване със сенатора-републиканец Линдзи Греъм – автор на санкциите и един от най-гласовитите привържениците на Украйна.

#сенатът на САЩ #среща Тръмп - Зеленски #системи "Пейтриът"

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