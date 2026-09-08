Веласкес: Подкрепата на публиката е фундаментален стълб за нас

Треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че тимът му подхожда с максимално уважение и мотивация към мача с ЦСКА, защото това е шанс за още един трофей. "Сини" и "червени" ще се изправят един срещу друг в сряда, 9 септември, от 18:30 часа на Националния стадион "Васил Левски" в дуел за Суперкупата на България.

„Това е един мач, който не забравяме, че е за трофей. Ние влизаме с нагласата, че това е изключително важен мач. Очевидно имахме време да се възстановим. Отборът във всеки един аспект влиза добре в мача – от гледна точка на кондиция, настроение. Влизаме в мача от гледна точка на това, че правим процеса по най-добрия възможен начин. Знаем, че ще се изправим срещу съперник с много добри футболисти, които ще ни направят деня много труден. Ще трябва да вземем в предвид всички аспекти, за да можем да спечелим“, започна Веласкес.

„Вие казвате, че ние сме фаворити. За мен в един финал няма фаворити. Ние сме напълно наясно, че излизаме срещу отбор с отлични индивидуални качества. За мен това е един финал, който може да бъде спечелен от всеки един от двата отбора. За мен ще го спечели отборът, който по-добре разбере моментите в мача и се адаптира“, каза още испанският специалист.

„Аз се опитвам да бъда обективен спрямо потенциала на съперника. Този сезон ЦСКА има наистина много добри индивидуалности в състава. Ние ще се опитаме да следваме нашата идея, да потърсим преимущества там, където смятаме, че ще създадем най-много проблеми. Трябва да сме добре структурирани“, коментира още Веласкес.

„Утре ще видите състава. С целия ми респект към вас, не искам да давам жокери на съперника. Не смятам, че ще открия нещо ново спрямо публиката ни сега. Казвал съм го изключително много пъти – имаме невероятна публика, която ни подкрепя както вкъщи, така и навън. Усещаме тяхната подкрепа в ежедневието ни, на улицата, в града, навсякъде. За нас е фундаментален стълб тяхната подкрепа. Тук не става въпрос за козове от ръкава, а за анализ и използване на силните страни, за да можем да спечелим. От гледна точка на противника ние знаем, че те са използвали различни схеми на игра както в Европа, така и у нас. Имаше мачове, в които играха с 3-ма отзад, с 4-ма, с ромб в средата, с трима. Всички тези възможности сме ги взели предвид, когато сме ги анализираме. Ние обаче гледаме нашия модел на игра. Най-важно е ние как ще излезем, как ще се държим и какво ще покажем“, каза испанският специалист.

„В крайна сметка не мисля, че този мач би променил много бъдещето. Аз се изправям в този мач като за един финал, надявам се с позитивна обстановка, базирана на уважение. Това са два отбора, които заслужават да са на този финал – единият е шампион, другият спечели Купата. Това е един много важен мач за нас без никакво съмнение. В крайна сметка това е възможност за още един трофей. Не смятаме, че този мач може да има някакъв отпечатък върху бъдещето. За мен са напълно различни всички мачове. Те изискват от теб различни неща. Трябва да влезем добре в мача, да играем добре. Както казах и на вашите колеги, тук няма фаворит в този мач. Ако смятаме, че сме нещо, което не сме, имаме голям проблем. Ако влезем скромни в мача, с пълната отдаденост, ще бъдем с правилната нагласа да го спечелим. На мен не ми харесват сравнения между двата стадиона, няма смисъл да сравняваме. Оттам-насетне регламентът е такъв, че трябва да се играе на този стадион. Ние го уважаваме и когато играем тук като домакини в Европа и винаги се надяваме атмосферата да бъде като с АЕК последният път. Беше невероятно преживяване. Но няма смисъл да се сравнява“, каза още испанецът.