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Войната в Украйна: Ще има ли енергийно примирие между Киев и Москва?

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 04:07 мин.
По света
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Русия и Украйна знамена
Снимка: илюстративна
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Най-малко шест жертви след руски удари по Украйна през изминалите часове. На много места в страната няма ток, тъй като е поразена енергийна инфраструктура. Това се случва часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Киев и Москва. Украинската страна изрази готовност да го приеме, ако същото направи и Русия. От Москва все още няма коментар.

Часове след обявяването на енергийното примирие Русия удари ТЕЦ в района на Харков.

Наталия Минка, жителка на Харков: „Искаме да вярваме – те вече веднъж казаха, че няма да удрят по енергетиката, и ние повярвахме. И 10 минути по-късно – поне пет атаки! Аз и детето ми станахме свидетели как поразяват ТЕЦ № 5.“

По информация на американското издание „Аксиос“ обявеното от президента Доналд Тръмп енергийно примирие между Киев и Москва се отнася само за нефтопреработвателните мощности. Според източници от Белия дом, ако ударите в този сектор бъдат прекратени, тогава може да се мисли за спиране на атаките срещу енергийната мрежа. В среднощното си обръщение президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да спазва енергийното примирие, но само ако и Русия го направи.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Президентът на Съединените щати заяви, че е постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички. Важно е тя да се превърне в реалност. Украйна подкрепя всички реални и надеждни формати за прекратяване на огъня и спиране на войната. Украйна е готова да се въздържи от удари по руската енергийна инфраструктура. Очакваме същото от Русия, както и готовност да се съобрази със споразумението, обявено от президента на Съединените щати.“

На руския терор трябва да се отговаря със сила, единство и решителност, заяви украинският министър на външните работи. Той потвърди желанието на Киев да спазва заявеното от Вашингтон, но само ако с него се съобрази и Москва.

Андрий Сибиха, министър на външните работи на Украйна: „Русия наруши енергийното примирие веднага след като беше обявено. Потвърждавам отново готовността на Украйна за пълно енергийно примирие, ако Русия спре атаките срещу нашата енергийна инфраструктура.“

Според публикация във „Файненшъл таймс“ Съединените щати са заплашили да спрат доставките на оръжие за Украйна заради атаките срещу руски рафинерии. Източници твърдят, че Вашингтон е заявил, че ще прекрати и финансирането на зимния пакет от помощи, обещан от американска страна. Не е изключено Съединените щати да спрат да предоставят и разузнавателна информация на Украйна, пише още „Файненшъл таймс“.

В руските медии няма коментар за предложеното примирие, а се публикуват данни за обектите, поразени от руската армия през изминалите часове.

#Андрий Сибиха # Володимир Зеленски #Русия #САЩ #Харков #руски газ #Украйна

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