БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Петрова за прибирането на Ива Михайлова: При...
Чете се за: 07:12 мин.
Ива Михайлова пред БНТ: Няма нищо нелегално в моето...
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова се прибра в България
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски: Украйна е готова да се въздържи от удари по руската инфраструктура, очакваме същото

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-малко шест жертви след руски удари по Украйна през изминалите часове. На много места в страната няма ток, тъй като е поразена енергийна инфраструктура. Това се случва часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Киев и Москва. Украинската страна изрази готовност да го приеме, ако същото направи и Русия. От Москва все още няма коментар.

Часове след обявяването на енергийното примирие Русия удари ТЕЦ в района на Харков.

Наталия Минка, жителка на Харков: „Искаме да вярваме – те вече веднъж казаха, че няма да удрят по енергетиката, и ние повярвахме. И 10 минути по-късно – поне пет атаки! Аз и детето ми станахме свидетели как поразяват ТЕЦ № 5.“

По информация на американското издание „Аксиос“ обявеното от президента Доналд Тръмп енергийно примирие между Киев и Москва се отнася само за нефтопреработвателните мощности. Според източници от Белия дом, ако ударите в този сектор бъдат прекратени, тогава може да се мисли за спиране на атаките срещу енергийната мрежа. В среднощното си обръщение президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да спазва енергийното примирие, но само ако и Русия го направи.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Президентът на Съединените щати заяви, че е постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички. Важно е тя да се превърне в реалност. Украйна подкрепя всички реални и надеждни формати за прекратяване на огъня и спиране на войната. Украйна е готова да се въздържи от удари по руската енергийна инфраструктура. Очакваме същото от Русия, както и готовност да се съобрази със споразумението, обявено от президента на Съединените щати.“

На руския терор трябва да се отговаря със сила, единство и решителност, заяви украинският министър на външните работи. Той потвърди желанието на Киев да спазва заявеното от Вашингтон, но само ако с него се съобрази и Москва.

Андрий Сибиха, министър на външните работи на Украйна: „Русия наруши енергийното примирие веднага след като беше обявено. Потвърждавам отново готовността на Украйна за пълно енергийно примирие, ако Русия спре атаките срещу нашата енергийна инфраструктура.“

Според публикация във „Файненшъл таймс“ Съединените щати са заплашили да спрат доставките на оръжие за Украйна заради атаките срещу руски рафинерии. Източници твърдят, че Вашингтон е заявил, че ще прекрати и финансирането на зимния пакет от помощи, обещан от американска страна. Не е изключено Съединените щати да спрат да предоставят и разузнавателна информация на Украйна, пише още „Файненшъл таймс“.

В руските медии няма коментар за предложеното примирие, а се публикуват данни за обектите, поразени от руската армия през изминалите часове.

#Андрий Сибиха # Володимир Зеленски #Русия #САЩ #Харков #руски газ #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
1
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
2
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
3
Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им изгоря
4
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им...
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в Бургаско
5
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в...
Ива Михайлова се прибра в България
6
Ива Михайлова се прибра в България

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
6
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал

Още от: Европа

ЕС наложи санкции на близо 1600 представители на руския военнопромишлен комплекс
ЕС наложи санкции на близо 1600 представители на руския военнопромишлен комплекс
С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд
Чете се за: 01:40 мин.
Външните министри на ЕС обсъждат войната в Украйна и руските хибридни атаки Външните министри на ЕС обсъждат войната в Украйна и руските хибридни атаки
Чете се за: 03:12 мин.
Туск: Трябва да покажем солидарност с Украйна Туск: Трябва да покажем солидарност с Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
Министър Петрова за прибирането на Ива Михайлова: При един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в РСМ, се е прибегнало до отчаяни действия Министър Петрова за прибирането на Ива Михайлова: При един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в РСМ, се е прибегнало до отчаяни действия
Чете се за: 07:12 мин.
Симеон Гаспаров: Сделката за руските горива има по-скоро рекламен ефект преди изборите в САЩ Симеон Гаспаров: Сделката за руските горива има по-скоро рекламен ефект преди изборите в САЩ
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Очакваме подводен дрон за обследване на потъналия кораб в Черно море и сателитни снимки, каза Димитър Стоянов Очакваме подводен дрон за обследване на потъналия кораб в Черно море и сателитни снимки, каза Димитър Стоянов
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Зеленски: Украйна е готова да се въздържи от удари по руската инфраструктура, очакваме същото Зеленски: Украйна е готова да се въздържи от удари по руската инфраструктура, очакваме същото
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Сигурността в Черно море: Мерките и ролята на България срещу заплахите
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Студено и дъждовно време до края на октомври, прогнозират синоптици
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ