"Чест е да се видим": Започна срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин

Целта й - да се сложи край на търговската война между САЩ и Китай
Започна срещата между президентите на Съединените щати и Китай - Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Двамата разговарят в южнoкорейския град Бусан, а основата им цел е да сложат край на търговската война между двете страни.
В началото на срещата и двама подчертаха, че за тях е чест да се видят.
Тръмп каза, че Вашингтон и Пекин ще имат чудесни отношения за дълго време.
Си заяви, че не винаги между водещите икономики има пълно съгласие, но това според него, е нормално.
Очаква се двамата лидери да се разберат за митата, както и за сделка за китайската платформа Тик-Ток и като цяло да стабилизират отношенията между Пекин и Вашингтон.
Доналд Тръмп, президент на САЩ:
За мен е голяма чест да бъда тук с моя дългогодишен приятел, с многоуважавания и изтъкнат президент на Китай. Ще имаме сериозна дискусия, вече сме се разбрали за много неща, сега ще договорим още. Президентът Си е голям лидер на велика държава и мисля, че ще имаме фантастични отношения за дълъг период от време. За нас е чест. Благодаря!
Си Дзинпин, президент на Китай:
Президент Тръмп, и за мен е голямо удоволствие да се срещнем. Да се видим след толкова години е приятно. След началото на втория Ви мандат, сме говорили три пъти по телефона и сме разменили няколко писма, поддържаме близки отношения, които останаха стабилни. Като се имат предвид различните ни вътрешнополитически условия, не винаги сме напълно съгласни един с друг. И това е нормално - двете водещи икономики в света да се разминават от време на време.