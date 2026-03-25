Днес е Благовещение – денят на добрата новина

Днес празнуваме Благовещение – денят на добрата новина. Благовещение е един от големите християнски празници и се отбелязва всяка година на 25 март.

Според традицията, на този ден архангел Гавриил съобщава на Дева Мария радостната новина, че ще стане майка на Исус Христос. Празникът е свързан с надеждата, доброто и новото начало – точно както пролетта, когато природата се събужда за живот.

В България Благовещение се празнува и като ден, посветен на майките и жените. Хората вярват, че на този ден всяко добро желание може да се сбъдне.