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Изслушват вътрешния министър в НС: Демерджиев ще отговаря на въпроси за полетите на Пеевски

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Очаква се парламентът да изслуша вътрешния министър Иван ДемерджиевВ Н. По искане на „Прогресивна България“ изслушването ще бъде във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране.

В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС.

Миналата седмица изслушването на вътрешния министър по темата беше отложено заради убийството на пловдиския бизнесмен Илиян Филипов.

#Иван Демерджиев #Народно събрание #изслушване #делян пеевски #полети

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