Извадиха тумор колкото пъпеш от корема на жена в Бургас

Екип на УМБАЛ Бургас отстрани тумор с големината на пъпеш и тегло 2 килограма от корема на 60-годишна бургазлийка. Жената не подозирала за съществуването му – смятала, че качва килограми, защото не се ограничава в храненето. Сложната операция е извършена във Второ хирургично отделение, съобщи началникът му д-р Васил Керанов.

Случаят е предизвикателство за лекарите още от самото начало. Жената е приета в отделението с болки в корема. Първоначалната диагноза е възпален апендикс, защото болката е долу вдясно и произходът ѝ трудно може да бъде установен. Но при обстоен преглед тази версия е отхвърлена. „Още с пипането на корема се усъмних, че става въпрос за тумор. Извиках и д-р Борислав Иванов, той потвърди моето съмнение“, разказа д-р Борислав Пенев, лекар във Втора хирургия. По спешност е направен скенер, който наистина показва туморна формация в малкия таз, най-вероятно с гинекологичен произход.

Двамата решават да оперират, защото операцията е наложителна - заради големия размер на тумора, риска от притискане на вътрешни органи и сериозни усложнения. При извършването на интервенцията се потвърждава първоначалната хипотеза – туморът идва от десния яйчник. Извикан е консултант – акушер-гинеколог.

По време на операцията лекарите успяват да отстранят изцяло образованието. Интервенцията преминава успешно, без усложнения, а пациентката е изписана и се възстановява у дома. Хистологията показва, че туморът е доброкачествен.

Специалистите хирурзи подчертават, че е важно хората да търсят медицинска помощ при трайна промяна в тялото си, дори когато тя изглежда безобидна. Ранната диагностика значително улеснява лечението и намалява риска от усложнения. А за жените е важно редовно да посещават гинеколог, независимо че вече не са в репродуктивна възраст.